Eerste fase van vernieuwing Bargepark in Beernem wordt deels uitgevoerd in 2023: “Te weinig middelen om volwaardige renovatie te doen”

Op de gemeenteraad van afgelopen donderdag in Beernem debatteerden meerderheid en oppositie over de vernieuwing van het Bargepark. De gebouwen met onder meer lokalen voor jeugdbewegingen, een harmonie, de politie en een tennisvereniging zijn aan vernieuwing toe, maar er lijkt onvoldoende geld te zijn om alles volwaardig te renoveren.

In de vorige legislatuur startte de meerderheid een inspraaktraject over de toekomst van het Bargepark. De renovatie van de gebouwen maakte toen deel uit van de conclusie na dat traject. In september 2022 werd er een mogelijke fasering van de werken voorgesteld zodat de bevoegde diensten een budgetraming konden opmaken. Omdat het om erg oude gebouwen gaat, is het verlagen van de energiekost de grootste doelstelling van de werken. Allereerst wil het gemeentebestuur de stookplaats van het gebouw, net als het dak en schrijnwerk van het politiegebouw, aanpakken. De totale raming voor die werken bedraagt iets meer dan 700.000 euro.

In een volgende fase wil men ook het dak en schrijnwerk van een van de zalen aanpakken. In fase drie moeten het dak en het schrijnwerk van het jeugdlokaal en het lokaal van de tennisvereniging aangepakt worden. In totaal gaat het om een investering van 1,25 miljoen euro.

Krappe begroting

Tijdens het debat op de gemeenteraad stelde de burgemeester en het schepencollege echter voor om de werken gefaseerd uit te voeren in een gereduceerde vorm. Er is met andere woorden te weinig geld om alle werken uit te voeren. De gemeente trekt voorlopig 268.000 euro uit voor de vernieuwing van de stookplaats en de leidingen. De volgende fases worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. “Dit toont nog maar eens hoe krap de begroting van onze gemeente is opgebouwd”, vertelt Gijs Degrande, fractieleider voor N-VA. “Door de grote investeringen komen de kerntaken van onze gemeente, het onderhouden van eigen patrimonium, onder druk te staan. Bovendien wordt de conclusie van de bestuurskrachtmeting hier bevestigd. Men houdt te weinig rekening met de lange termijn”, klinkt het.

Duidelijkheid

Bovendien lijkt ook de investering voor de eerste fase van de werken druk te zetten op de gemeentekas. Volgens de financiële dienst van de gemeente, die advies moet geven over de investering, is er slechts 85.000 euro beschikbaar voor de realisatie van de eerste fase. “Zelfs voor een miniem aandeel van de eerste fase moet er al het meerjarenplan aangepast worden. Er is zelfs geen garantie dat het project verder zal afgewerkt worden. De gemeente moet klare wijn schenken voor de gebruikers van de lokalen. Zij moeten weten wat er effectief zal gebeuren. Worden er dingen vernieuwd? Of moeten ze nog een aantal jaar verder in de huidige situatie?”, besluit Degrande.