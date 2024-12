Een rimpelloze installatievergadering van de gemeenteraad in Poperinge: “Hopelijk een goede samenwerking over de partijgrenzen heen”

Een goede honderd supporters en familieleden van de verkozenen woonden donderdagavond de installatievergadering bij van de nieuwe gemeenteraad. Die had uitzonderlijk plaats in de gotische zaal van het stadhuis. De vergadering verliep zonder enige hapering.

Jeroen Verdonck (CD&V) blijft voorzitter van de gemeenteraad. Hij mocht dan ook alle plichtplegingen van deze zeer formele vergadering in goede banen leiden. “We zijn hier om samen te werken”, stelde hij in zijn inleiding. “Ik hoop dan ook op een goede samenwerking over de partijgrenzen heen, tijdens de komende vier jaar.”

Veel vertrouwde gezichten passeerden de revue, maar toch ook enkele nieuwelingen. Voor Iris Spenninck (CD&V), Chantal Vanzielghem (CD&V), Ewoud Notebaert (CD&V), Regine Debyser (CD&V), Robbe Saint Germain (CD&V), Jolien Derck (CD&V), Bavo Vanden Broeck (Samen-Vooruit), Aaron Adriaen (Samen), Gilles D’Hooghe (Samen) en David Van Kerkhove (Vlaams Belang) was het een (her)nieuwde kennismaking met de gemeenteraad. Enkele onder hen zetelden wel eerder in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

De installatievergadering is een avond vol plechtige formaliteiten, ‘gewone’ punten of interpellaties komen er niet aan te pas. De rangorde werd vastgesteld aan de hand van de anciënniteit van de raadsleden. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) prijkt daar op de eerste plaats, gevolgd door andere tenoren als Jurgen Vanlerberghe (Samen-Vooruit, tevens gedeputeerde), Loes Vandromme (CD&V, ook Vlaams parlementair), Ben Desmyter (CD&V, schepen) en Sabien Battheu (Bewust).

Voor Christof Dejaegher is het zijn vierde ambtstermijn als burgemeester. Loes Vandromme, Ben Desmyter, Bryan Vanderhaeghe (Samen) en Klaas Verbeke (CD&V) blijven schepen, Ewoud Notebaert (CD&V) volgt zijn vader op als nieuwe schepen.

Voorzitter Jeroen Verdonck besloot de vergadering met “Hopelijk zien we evenveel publiek bij de volgende gemeenteraad op maandag 23 december.” Burgemeester Christof Dejaegher nodigde daarna alle aanwezigen uit op de receptie achteraan de zaal.