Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is er maar één vraag: Wie doet Vooruit wat in 2024?

Over een jaar mogen de Bredenaars een nieuwe gemeenteraad kiezen. Levert dat een kopie van de huidige Vooruit/CD&V-meerderheid op? Wordt er aan de oppermacht van Vooruit geknabbeld? Bijvoorbeeld door 8450anders, de naam waarmee Groen zich presenteert? Hoe zwaar weegt de oppositie? Het gonst alvast van de kartelgeruchten.

Even terug naar 2018, toen we met zijn allen de huidige gemeenteraad vorm gaven. Of toch niet helemaal, want als er de voorbije vijf jaar één trend de kop opstak, dan was het wel het verloop van mandatarissen.

Bij Vooruit was het vertrek van Eddy Gryson en Kristien Vanmullem (uit het college) aangekondigd, maar ook Jef Castelein, Oona Wyns, Kimberly Rousselle en Evelyn Vermont verlieten intussen de raad. Het was een trend die zich ook bij de andere partijen manifesteerde: Conny Vroomen voor Daniël Poppe bij CD&V, Vicky Dereere voor Sofie Ramboer bij N-VA, Ann Bryon voor Anthony De Zutter bij Open VLD, Andrea Otlet voor Koen Uittenhove bij Groen, Michel Declercq voor Stephanie Dubois bij Vlaams Belang. Het lijstje leek eindeloos.

Makke oppositie

Het maakte de meerderheid allemaal weinig uit. Met 17 van de 25 zetels konden Vooruit (15) en CD&V (2) achteroverleunen. Het oppositiekartel N-VA/Open VLD verloor met Therese Vanneste, die als onafhankelijke ging zetelen, bovendien al snel een van zijn vier leden. De oppositie, verder aangevuld met één Groen- en drie Vlaams Belangzetels, leek zich ook bij haar lot neer te leggen en zorgde de voorbije vijf jaar nauwelijks voor deining. Enkel toen Groen haar enthousiasme voor het nieuwe zwembad temperde, ontstond er enige commotie in de gemeenteraad.

Wat ons meteen bij de vraag ‘wat straks?’ brengt. Vooruit blijft resoluut ‘Vooruit – lijst van de burgemeester’. Waarom ook veranderen, met in 2018 50,2 procent van de stemmen? Steve Vandenberghe (52) trekt de lijst, kan rekenen op ouwe getrouwen Erwin Feys en Jacques Deroo, en belooft de lijst voor 2024 voor zowat de helft te vernieuwen “om de toekomst van de partij te verzekeren”. Dat kersvers Bredenaar Johan Vande Lanotte de lijst komt opsmukken, blijft vooralsnog een kwakkel.

Toch kijken ze bij Vooruit ongetwijfeld nerveus in de achteruitkijkspiegel richting 8450anders, de nieuwe vlag waaronder Groen naar de kiezer trekt. Lucas Vandendriessche en co. kiezen resoluut voor verruiming van de lijst (‘veel Bredenaars denken groen, maar zijn niet meteen Groen’), manifesteerden zich de voorbije maanden met hun vele tussenkomsten als kiezel in de schoen van de meerderheid, en vallen Vooruit aan op haar linkerflank. Een unicum in socialistisch Bredene.

De CD&V trekt met schepen Kristof Vermeire als kopman ook onder een nieuwe naam (Team Bredene) en de blik op verruiming naar de kiezer. Geen wonder, na de optater die de christendemocraten in 2018 kregen, ondanks – of net omwille van? – deelname aan de meerderheid.

Op de oppositiebanken zit Vlaams Belang allicht het minst zenuwachtig te schuiven, voortgaand op de (regionale) peilingen. Fractieleider Jordy Jacobs wordt lijstduwer, zet een stap opzij en zal na oktober 2024 de partij achter de schermen begeleiden. Gregory Roelandt is de nieuwe lijsttrekker. Vlaams Belang mikt minimaal op een status quo maar hoopt op (een) extra zetel(s).

Kartelgeruchten

Bij N-VA is het gedwongen huwelijk met Open VLD voorbij. Of fractieleider Vicky Dereere de nieuwe lijsttrekker is, wordt begin november beslist. De ambitie is om minstens vier zetels te halen. Dat hiervoor misschien wel een nieuw kartel wordt gevormd, behoort volgens Dereere tot de mogelijkheden. Met wie, daarover blijft ze vaag. Maar een hardnekkig gerucht wijst in de richting van 8450anders.

Ook Open VLD, waar Ann Bryon niet meer zal opkomen omdat ze in 2024 naar Oudenburg verhuist, zou in kartelgesprekken betrokken zijn met, jawel, Team Bredene (CD&V). Vermeires coalitiepartner denkt hier ongetwijfeld wat van, mocht het gerucht kloppen.

Rest onafhankelijk raadslid Therese Vanneste. Of zij nog ergens onderdak vindt, is onduidelijk. Bij N-VA en Vlaams Belang is ze alvast, zo wordt officieel bevestigd, niet (meer) welkom.