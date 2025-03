“Een historisch ongeziene situatie”: Dumarey naar Raad van State, Stefaan Reynaert waarnemend burgemeester in Oudenburg

Politicoloog Herwig Reynaert (UGent) deelt enkele inzichten in de zaak-Dumarey. “Zonder alle details van de zaak te kennen, ga ik er niet vanuit dat de provinciegouverneur zomaar een negatief advies formuleert aan de minister. Trouwens, de gouverneur is een eigenlijk een hooggeplaatste ambtenaar, die bij positief of negatief advies geen belang heeft”, kadert Reynaert. “In het nieuwe kiesdecreet staat dat de beslissing van de Vlaamse regering tot niet-benoeming van de burgemeester tot gevolg heeft dat betrokkene tijdens dezelfde bestuursperiode niet meer kan worden benoemd als burgemeester. Het is maar de vraag welke invloed een (opschortende) uitspraak van de Raad van State in die zin betekent.” Moet Voor Oudenburg vrezen dat er sommige verkozenen zich zouden afscheuren om met de oppositie in zee te gaan? Of is een motie van wantrouwen mogelijk? Zo’n vaart zal het volgens Reynaert niet lopen. “In een voorbeeld waarbij partij A elf zetels haalt en partij B tien stuks, kon je vroeger een overloper hebben die de meerderheid kon doen kantelen. Dat is in het nieuwe kiesdecreet niet meer zo simpel. Ja, iemand van Voor Oudenburg zou zich kunnen afscheuren, maar daar valt weinig bij te winnen. Bij een constructieve motie van wantrouwen heb je tegenwoordig ook de handtekeningen nodig van twee derde van élke fractie. Dat zie ik niet gebeuren. Tenzij een groot deel van Voor Oudenburg er helemaal klaar mee zou zijn.” Reynaert stipt ook aan dat Dumarey behalve gemeenteraadslid ook nog schepen zou kunnen worden, want die worden verkozen en zijn niet door de minister benoemd. “De niet-benoeming is historisch ongezien. Ik moest recent denken aan de hetze rond José Happart (in de jaren tachtig, red.), die verkozen werd tot burgemeester van Voeren, maar weigerde om Nederlands te spreken. Nee, de hele zaak doet de geloofwaardigheid van de lokale politiek geen goed. Het is knap vervelend voor het imago van de stad, geen enkele administratie ziet dit graag gebeuren. En toch, op termijn zal dit vergeten geraken en overwaaien. Al bij de verkiezingen zelf hielden de kiezers geen rekening met de berichtgeving over de lopende onderzoeken. Ik zie het ook niet gebeuren dat er lokale besturen in Vlaanderen zouden vallen omwille van één zo’n geval.” (TVA)