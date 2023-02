Eedaflegging nieuwe schepen Pauline Van Marcke (23): jongste schepen in Anzegemse geschiedenis

Op de druk bijgewoonde gemeenteraad van dinsdag 14 februari legde Pauline Van Marcke (Samen Eén) de eed af als nieuwe schepen. Zij volgt Anja Desmet op die het schepenambt vier jaar invulde en dit, zoals afgesproken in het begin van de legislatuur, op het voorziene moment doorgaf.

“Mijn ambitie is om veel mensen te leren kennen en daarbij zeker de medewerkers van de gemeente. Zij zijn immers de drijvende kracht van de gemeente”, zegt kersvers schepen van Personeel Pauline Van Marcke (23). Haar andere bevoegdheden zijn administratieve organisatie, integratie, gemeente/OCMW, gelijke kansen, feestelijkheden, protocol en plechtigheden, Europese aangelegenheden en onderwijs.

Jongste schepen ooit

Voor zover er terug gegaan wordt in de Anzegemse geschiedenis is er geen enkele schepen jonger op de schepenstoel gaan zitten dan Pauline Van Marcke met haar 23 lentes. De twee opvolgers, als het over leeftijd gaat en het invullen van een schepenambt, zijn Jeremie Vaneeckhout en Yannick Ducatteeuw, allebei op hun 27ste schepen geworden en momenteel politiek actief op lokaal niveau bij de partij Inzet.

Pauline Van Marcke ziet zelf geen graten in haar jonge leeftijd. “Het is door mijn pa (Claude Van Marcke, red.) dat ik zo jong op deze stoel zit”, aldus Van Marcke. “En dat is dubbel. Ik heb grote schoenen te vullen, maar anderzijds is het een extra motivatie om het goed te doen.” (GV)