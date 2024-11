Eddy Blomme (Samen met Sander) is nieuw in de gemeenteraad van Koksijde: “Transparante en betrouwbare bestuursstijl”

Eddy Blomme (64) is gepensioneerd schooldirecteur van het basisonderwijs. Hij is samen met zijn vrouw Martine het bekende gezicht van ’t Goed Gevoel in Oostduinkerke. Hij houdt ervan om onder de mensen te komen. “Ik vind het ook belangrijk om contact te houden met onze (oudere) inwoners. Als politieke nieuwkomer ben ik zeer tevreden met de 1.344 voorkeurstemmen. Ik ben blij dat ik samen met alle andere kandidaten mijn bijdrage heb kunnen leveren, zodat onze partij de meerderheid heeft kunnen behalen. Ik wil een aanspreekpunt zijn voor al onze lokale handelaars. Ik kies voor burgerparticipatie met inspraak en overleg als basis. Ik sta voor een transparante, betrouwbare en bereikbare bestuursstijl.”