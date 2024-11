Dylan Bauwens (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Torhout: “Ik zal me inzetten voor de algemene veiligheid”

Dylan Bauwens (23), goed voor 288 stemmen, woont met zijn vader Luc Bauwens in de Gangesstraat. Zijn mama is overleden. Hij werkt sinds drie jaar in het grootwarenhuis Colruyt. Hij is trainer van de GU13 van voetbalclub KM Torhout en doelman bij KM B.

“Ik wil in mijn eerste jaar als gemeenteraadslid vooral veel leren van mijn collega’s: hoe je het best tussenkomt en zo. Ik zal me zeker inzetten voor de jeugd, de sport en de algemene veiligheid. Die laatste vormt nog altijd een probleem. Dan denk ik bijvoorbeeld aan fietsdiefstallen en pleit voor een beter camerasysteem. Hopelijk kunnen we de komende zes jaar als oppositie goed met de meerderheid samenwerken. Met z’n allen streven we naar een nog beter Torhout.”