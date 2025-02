DURF uit bezorgdheid rond toekomst ambulancedienst tijdens gemeenteraad van Lichtervelde

Wolfgang Vanpraet (DURF) toonde zich tijdens de gemeenteraad bezorgd over de toekomst en de kwaliteit van de ambulancedienst. Volgens burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (Resp&ct8810 – CD&V) wordt alles in het werk gesteld om de ambulancedienst up-to-date te houden.

“We blijven bezorgd over de toekomst en de kwaliteit van de ambulancedienst”, stelt Wolfgang Vanpraet. “Zo is recent beslist dat de ambulance op woensdagen niet meer zal rijden. Daarbij wordt verwezen naar het tekort aan personeel. Recent is nog iemand opgestapt, maar die wordt voorlopig niet vervangen.”

“Het afgelopen jaar zijn er ambulanciers bijgekomen. De laatst aangeworven ambulancier heeft beslist om de dienst 100 te verlaten. We zijn daarop naar de hulpverleningszone getrokken om een oplossing te zoeken. De post Roeselare bleek bereid om ons ondersteuning te geven”, aldus burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn. “Op woensdag wordt de dienst 100 verzorgd door iemand van ons korps en iemand van de post Roeselare. We krijgen nog het hele jaar 2025 ondersteuning van Roeselare. De persoon die ontslag genomen heeft, wordt voorlopig niet vervangen, maar dat zal op lange termijn wel gebeuren. Het is wel degelijk de bedoeling om onze dienst 100 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te bemannen.”

Adres

De hulpdiensten kwamen nog eens ter sprake. Thijs Deklerck (DURF) vroeg om het adres voor OC De Schouw te wijzigen naar de Tweelindenstraat. “De Schouw is via de Tweelindenstraat best bereikbaar”, aldus Thijs. “Het adres in de Statiestraat geeft problemen voor zowel bezoekers als voor hulpverleners. Hulpverleners die niet zo goed vertrouwd zijn met de twee adressen zijn al diverse keren verkeerd gereden.”

“De hulpverleners zijn nochtans op de hoogte”, stelt burgemeester Beeusaert-Pattyn. “We zullen dit bekijken, maar het adres zal pas gewijzigd worden als dat een meerwaarde kan zijn. Zo staat de Statiestraat als adres vermeld op onze energiecontracten.”