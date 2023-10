Dringend oplossing nodig voor bouwvallig Chirolokaal: “De situatie wordt gevaarlijk”

Op de gemeenteraad van woensdag 11 oktober vroeg Stefanie Van Eeghem (CD&V) naar de timing voor de verhuizing van de Chiro, die sinds 2011 de activiteiten in en rond de bouwvallige pastorie van Ettelgem organiseert.

Stefanie Van Eeghem vroeg het college om een stand van zaken rond de vooropgestelde verhuizing van Chiro Oudenburg. Schepen van Jeugd Romina Vanhooren en burgemeester Anthony Dumarey kondigden in december 2021 immers aan dat de Chiro vanaf 2024 zijn intrek zou kunnen nemen in een nieuw lokaal op de site van bko De Kikker in de Aernoudstraat.

“Al in het begin van deze legislatuur werd de problematiek met Chiro Oudenburg aangekaart en startten we een zoektocht naar een permanente locatie. Ons oog viel op de site in de Aernoudstraat, aangezien de kinderopvang verhuist naar de Hoogstraat, waar momenteel de sloopwerken van het voormalige kloostergebouw aan de gang zijn. Daar moet nog het archeologische onderzoek starten”, aldus de schepen.

“Voor de verhuizing van de Chiro zijn we dus afhankelijk van het verdere verloop van de werkzaamheden in de Hoogstraat. Dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. Tijdens de wintermaanden van vorig jaar stelde het college het lokaal van De Tunne beschikbaar en ook voor dit jaar is er een dialoog gaande met de leiding om de winter te overbruggen op een andere locatie. We beseffen de dringendheid van deze situatie.”

Situatie gevaarlijk

“We klagen deze toestand al zes jaar aan en het wordt alleen maar slechter, zelfs gevaarlijk”, zegt hoofdleider Jochen Ramoudt van Chiro Oudenburg. “Zo hebben we de verwarmingsketel, die al jaren niet meer gekeurd is, moeten uitzetten. Ook elektriciteit en gas hebben we uitgeschakeld. Vorige week kwam Fluvius de meterstanden opnemen en die man zei: Amai, het is hier toch niet meer veilig. Ook de preventieadviseur kwam de toestand al bekijken. Hij komt op 24 oktober nog eens langs en we vermoeden dat ons lokaal dan wordt afgekeurd. Indien er niets gebeurt, zal ik de brandweer vragen om langs te komen.” Jochen maakt zich zorgen over de veiligheid van de kinderen. “In de ruimte van de pinkels is de vloer recent op twee plaatsen doorgezakt. Van de eerste verdieping sijpelt alles door. Springen mogen onze kinderen daar zeker niet meer doen, uit vrees dat de vloer doorzakt. We hopen dat er snel een oplossing voor onze Chiro komt, want zo kan het niet verder. Onze werking is echt in gevaar”, besluit Jochen.