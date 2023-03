Drie maanden wachten op nieuwe verkeerslichten: “Wil niet op geweten hebben dat er ongelukken gebeuren”

Op de gemeenteraad zei schepen van Mobiliteit Jean-Marie Callewaert (Vooruit) dat het nog drie maanden kan duren voor er nieuwe verkeerslichten komen in centrum Langemark. Ondertussen wordt aan de politie gevraagd om meer toezicht te houden voor en na de schooluren.

Op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle gaf schepen Jean-Marie Callewaert tekst en uitleg over de defecte verkeerslichten op het kruispunt Zonnebekestraat-Poelkapellestraat-Boezingestraat. “We zijn druk bezig om daar een oplossing voor te vinden”, aldus de schepen. “De firma die al verscheidene keren herstellingen heeft uitgevoerd, wil niet meer komen. Ze zeggen dat het versleten is tot op de draad en dat ze er niets meer aan kunnen doen. We hebben dan contact gezocht met het bedrijf dat voor AWV West-Vlaanderen alles van verkeerslichten doet. Die mensen zijn hier vandaag (maandag, red.) geweest. Zij zeggen: er is geen andere oplossing dan nieuwe lichten en nieuwe sturing in te steken. Ik vermoed dat die verkeerslichten geplaatst zijn in 1969 en ik hoor van de technische dienst dat het nog altijd hetzelfde systeem is als 55 jaar geleden. Er zijn onderdelen zoals de lampen die niet meer te verkrijgen zijn.”

“In 2018 was er al eens een defect”, vervolgde Callewaert. “Het bedrijf zei toen ook dat de lichten versleten waren. Op vraag van de technische dienst is er toen een offerte binnengekomen, die is naar het college gegaan maar om de een of andere reden werd die verticaal geklasseerd. Men heeft dus drie of vier jaar het probleem verlegt…”

Drie maanden wachten

De nieuwe verkeerslichten zullen echter niet voor morgen zijn. “Volgens het bedrijf dat de nieuwe verkeerslichten kan plaatsen, duurt het nog minimum twee maanden voor ze dat kunnen uitvoeren. Dan moet er nog een andere firma komen om de sturing te installeren en dat kan nog eens twee weken duren, dus je mag rekenen dat we drie maanden zullen moeten wachten tegen dat die verkeerslichten weer werken zoals het moet.”

Tijdelijke werflichten

Het bestuur onderzocht ook of het opportuun is om tijdelijk werflichten te plaatsen. “Maar men heeft ons dat ten stelligste afgeraden. Nu staan die lichten op oranje, men is verwittigd dat er een kruispunt is. Ik stel vast dat iedereen daar vertraagt en zijn voorrang verleent. Wanneer er daar werflichten zouden komen, dan zouden die niet werken voor voetgangers. In plaats van veiliger zou het onveiliger worden.”

Extra toezicht

“Deze week komt een andere bedrijf langs om te kijken of ze sneller iets kunnen plaatsen. Tegen het einde van de week zou er daarvan nog een offerte moeten komen. We doen er alles aan. De mensen van de technische dienst zijn er druk mee bezig. Wat de verkeersveiligheid betreft zullen we vragen aan de politie om extra toezicht te houden voor en na de schooluren.”

“Ik zag dat er vanmorgen al een politieman aanwezig was”, reageerde Eddy Vanacker (CD&V). “Wel jammer dat die een beetje verborgen stond achter de hoek. Als hij meer zichtbaar zou staan zou dat al een meer verkeersremmend effect kunnen hebben.”

“Niet te rap depanneren”

“Volgens mij moet je dat niet te vlug depanneren”, kwam ook Robert Barthier (N-VA) tussen. “Ik passeer daar iedere dag dertig keer en ik heb de auto’s er nog nooit zo traag zien rijden. Wanneer de lichten nog werkten, zag ik dikwijls dat bestuurders extra gas gaven om het oranje licht te halen…”

“Nu moet ik je serieus tegenspreken”, reageerde burgemeester en partijgenoot Dominique Cool (N-VA). “Ik weet dat dergelijke verhalen de ronde doen, maar we krijgen zowel vanuit de school als de politie als de medische wereld de vraag om de lichten alstublieft zo snel mogelijk te herstellen. Liever vandaag dan morgen. Want ik wil het echt niet op mijn geweten hebben dat daar ongelukken gebeuren omdat we zeggen dat het gemakkelijker is en het verkeer vlotter loopt. Als er daar morgen iets gebeurt, dan krijgen we dat aan niemand uitgelegd.” (TOGH)