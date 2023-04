Drie lokale ondernemers engageren zich om op de lijst VOOR BRUGGE te staan in oktober 2024

Aan de stadslijst VOOR BRUGGE worden nu al, anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, drie namen toegevoegd: de Brugse ondernemers Elliott Szechtman, Philip Heinkens en Bert Vanheuverzwijn engageren zich om in oktober 2024 op de lijst van lijsttrekster Mercedes Van Volcem te staan.

“Ik stel jullie graag voor aan de drie nieuwe kandidaten, met wie ik samen volop voor Brugge ga!”, kondigt de Brugse lijsttrekker Mercedes Van Volcem aan.

Restaurant Chaos

Elliott Szechtman van Restaurant Chaos is sinds 2014 inwoner van Brugge en horeca ondernemer. “Het ondernemen in onze prachtige stad heeft me altijd geboeid, het komen en gaan van de toeristen die zich vervoegen met onze lokale mensen, net zoals de seizoenen, jaar in, jaar uit.”

“Jongeren op hetzelfde pad helpen die de stap net zoals mezelf durven te nemen, of net niet durven te nemen. Daar zet ik mijn schouders onder. Het traject van idee tot realisatie, van droom tot werkelijkheid… ondernemen kunnen we allemaal met de juiste mensen rondom ons, en laat mij de persoon zijn die uit eigen ervaring en kennis de Brugse jongeren terug doet ondernemen”, aldus Elliott Szechtman.

Montreal Sport

“Straks ga ik met pensioen na bijna 40 jaar CEO van Montreal Sport, een voetbalstore, te zijn geweest”, zegt Philip Heinkens. “Ik ben vader van vier zonen: Benito en Nicolas zijn werkzaam zijn in ons familiebedrijf, daarnaazt heb je Matteo (10) en Leandro (16). Ik ben ook pappie van een kleindochter, Amelie ( 3).”

Philip Heinkens: “Ik wil me inzetten voor sport in Brugge voor alle leeftijden en eventueel helpen het Brugs stadion dossier te verwezenlijken.”

“Mijn hobby is uiteraard voetbal, ik ben nog actief als trainer/ PR bij KFC Heist en supporter van Brugge ! Ik wil me dan ook inzetten voor sport in Brugge voor alle leeftijden en eventueel helpen het Brugs stadion dossier te verwezenlijken! Leve Brugge !” klinkt het bij Philip Heinkens.

Sanseveria Bagelsalon

In 2014, op 22-jarige leeftijd, begon Bert Vanheuverzwijn een bagelsalon in hartje Brugge. Nu, negen jaar later, is Sanseveria een vaste waarde in de stad. Bert is ook eigenaar van Bed & Breakfast Barabas aan de Groenerei. “Een jonge, ambitieuze ondernemer met een hart voor Brugge”, zegt Mercedes Van Volcem!

Bert Vanheuverzwijn: “Ik wil een gezonde economie, kwalitatief toerisme, integratie en re-integratie in Brugge.”

“Ik wil een gezonde economie, kwalitatief toerisme, integratie en re-integratie vind ik belangrijk”, benadrukt Bert Vanheuverzwijn. “Ik sta mee achter het plan om de stad aantrekkelijker te maken om te wonen maar ook betaalbaar te houden. De pijnpunten bespreekbaar maken en waar mogelijk oplossingen aan reiken door een nieuwe, innovatieve kijk op vaak verouderde regelgeving. De conformiteit in diverse markten is troef maar kan vaak efficiënter. Ik wil ook de armoede onder de loep nemen en een antwoord proberen te bieden op de eenzaamheid.”