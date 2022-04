Drie kwart van de Zedelgemse opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne volzet

Sinds de Russische agressie in Oekraïne verwelkomde Zedelgem al 57 vluchtelingen. De sociale dienst spant zich met drie keer zoveel steundossiers stevig in. Tijdens infoavonden ontmoeten alle Oekraïners bij gastgezinnen en zorgcentrum OC Cirkant elkaar.

De oorlog in Oekraïne blijft het dagelijks nieuws beheersen, waardoor het niet te voorspellen valt hoe lang de Oekraïense vluchtelingen in België zullen blijven. Voor gastgezinnen in Zedelgem is het niet vanzelfsprekend om blijvende opvang te voorzien. In de jongste gemeenteraad van Zedelgem vroeg Raadslid Jean-Pierre De Groodt (N-VA) naar de huidige collectieve en particuliere opvang in Zedelgem.

Nog plaatsen over

Bij zorgcentrum OC Cirkant in Aartrijke en gastverblijf ‘t Huttenest in Veldegem zijn 14 van de 20 plaatsen volzet door Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers), bij gastgezinnen 14 van de 17 plaatsen.

Samen met opvang buiten Fedasil om, biedt Zedelgem voor 57 mensen die halsoverkop hun dorp of stad in Oekraïne moesten verlaten een warm verblijf.

“Net vóór de gemeenteraad was er een eerste ontmoeting in Jonkhove in Aartrijke, waar alle vluchtelingen, gastgezinnen en medewerkers van het gemeentebestuur samen kwamen om ervaringen uit te wisselen. Om te vernemen hoe het verloopt”, gaf burgemeester Annick Vermeulen mee.

Fedasil belt vanuit Brussel een vaste contactpersoon van de gemeente op, of er gastgezinnen in Zedelgem bereid zijn om een gezin of alleenstaande erbij te nemen. Bij een akkoord worden ze samen met het gastgezin en de sociale dienst in de gemeente verenigd, vaak bij een aankomst per bus in de Groene Meersen.

In West-Vlaanderen worden de meeste vluchtelingen in Brugge of de regiogemeenten opgevangen. Momenteel is nog maar zes procent van alle opvangcapaciteit ingevuld.

De administratieve opvolging, informatie en begeleiding is voor de gemeente een extra opgave om bij te blijven. “Met onze sociale dienst verwerken we drie maal zoveel dossiers als normaal. Oekraïnse vluchtelingen die niet via Fedasil werden toegewezen, kunnen terecht bij de dienst burgerzaken.”

“De goede interne communicatie verloopt vlot”, duidde schepen van Sociale Zaken Goes. “De toestroom is momenteel nog beheersbaar. Als er een nieuwe stroom op gang komt, zal het moeilijker worden, maar we blijven ons overtuigd inspannen.”

(HV)