Drie eretitels uitgereikt op gemeenteraad

José Victoor (N-VA) en Robert Barthier (N-VA) kregen op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle van afgelopen maandag de titel van ereraadslid toegekend. Ook Maddy Bouden (CD&V) mag zich voortaan erevoorzitter van de OCMW-raad noemen. José en Robert waren aanwezig en mochten meteen hun eretitels in ontvangst nemen.

Zowel José Victoor, Robert Barthier als Maddy Bouden voldoen aan de voorwaarden van het reglement voor het toekennen van eretitels dat de gemeenteraad op maandag 17 februari goedkeurde. Met dertig jaar op de teller als gemeenteraadslid kan José Victoor terugkijken op een lange staat van dienst in de gemeenteraad, maar tippen aan Robert Barthier kan hij niet, al was er aanvankelijk wel wat verwarring over het aantal jaren dat hij zetelde. In haar dankwoord had Kathy Top (Team Nieuw bestuur) het over 41 jaar, maar volgens Robert – die na de goedkeuring zelf het woord vroeg en kreeg van voorzitter Eddy Vanacker (RESPECT) – was het een stuk langer.

Hart voor de mensen

“Bedankt iedereen voor het vertrouwen, maar men is nog altijd op zoek naar de boeken van 1970 en 1971. Ik heb me voor de eerste keer kandidaat gesteld in 1970 in oktober en ik werd verkozen, dus in feite was het dertien jaar vroeger. Tussen 1976 tot 1981 heb ik wel een tussenpauze gepakt. In totaal gaat het dus om 54 jaar in de gemeentepolitiek”, verduidelijkt Robert Barthier. Niettemin dankte Kathy Top beide oudgedienden voor hun jarenlange inzet. “Jullie deden dat altijd met veel motivatie en een hart voor de mensen. We kunnen alleen maar trots zijn op jullie. Het is onmogelijk te tellen hoeveel mensen jullie in al die jaren hebben geholpen. Geniet nu maar verder van het leven, samen met jullie vrouwtje, kinderen en kleinkinderen. Jullie hebben dit dubbel en dik verdiend. Blijf ons gerust ook inspireren en motiveren”, aldus Kathy Top.

José en Robert mochten vervolgens naar voren gaan om hun oorkonde in ontvangst te nemen. In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd ook de toekenning van de titel van erevoorzitter van de OCMW-raad aan Maddy Bouden (CD&V) goedgekeurd, maar zij kon niet aanwezig zin.