Drie Bredense Vlaams Belangers uit vakbond gezet voor ‘racisme’

De gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober hebben voor drie kandidaten van Vlaams Belang nog een staartje gekregen. Via een aangetekende brief werden ze vorige week uit hun vakbond ABVV/ACOD gebonjourd. Voor de vakbond is er binnen haar organisatie “geen plaats racistische of fascistische ideeën en vreemdelingenhaat”. “Ik dacht dat je eerst moest veroordeeld zijn voor racisme vooraleer zoiets kan”, liet VB-kopman Gregory Roelandt deze week optekenen.

“We stellen vast dat u bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van het Vlaams Belang in uw gemeente bent opgekomen. Dit is een publiek gegeven. Het Vlaams Belang situeert en profileert zichzelf actief aan de extreemrechtse zijde van het politiek-ideologisch spectrum. Uw lidmaatschap en politiek engagement bij het Vlaams Belang doet conform onze statuten een onverenigbaarheid met het lidmaatschap bij onze organisatie ontstaan”, luidt het in een aangetekende brief van de vakbond ABVV/ACOD aan Filip Debaets (verkozen als gemeenteraadslid), Andy Dumarey en Glenn Vercouter.

De brief verwijst verder naar enkele relevante artikels in de statuten van de vakbond en geeft tot slot aan dat tegen de uitsluiting in beroep kan gegaan.

Nooit nodig gehad

Filip Debaets, een van de betrokkenen, is alvast niet van plan beroep aan te tekenen tegen de beslissing. “Ook al word ik hiermee als racist en vreemdelingenhater weggezet. Het verbaast me wel dat de zogenaamde verdraagzamen zich hier vierkant tegen de vrije (politieke) mening uitspreken. Ik ben als bouwvakker ooit bij het ABVV gegaan omdat collega’s me toen verzekerden dat dit de beste vakbond voor de bouw was. Ze hebben nooit miserie met me gehad en ik heb eigenlijk ook nooit beroep op hun diensten moeten doen. Ik heb al die jaren braafjes mijn lidgeld betaald. Het is opmerkelijk trouwens dat ik pas per 1 januari 2025 word buitengezet. Ze hadden dat ook per direct kunnen doen en mij twee maanden lidgeld terugbetalen…”

Nooit veroordeeld

In beroep gaan, heeft volgens Filip ook geen zin. “Onze partij heeft eerder al tegen gelijkaardige beslissingen geprocedeerd, zonder succes. Er wordt dan telkens naar de statuten verwezen, die je via het betalen van je lidgeld feitelijk onderschrijft. Ook al kreeg ik die nooit te lezen. Nu, ze zouden me er sowieso niet van weerhouden hebben om te kandideren voor het Vlaams Belang. Vlaams Belang noch ik zijn overigens ooit voor racisme of vreemdelingenhaat veroordeeld. De beschuldigingen van de vakbond zijn dan ook totaal niet aan de orde”, besluit Filip. (MM)