Dossier BITLAR zorgt voor klein opstootje tijdens gemeenteraad in Menen

De laatste gemeenteraad in Menen voor het zomerverlof was meteen goed voor een klein opstootje. Gemeenteraadslid Philippe Mingels (Groen) haalde uit naar schepen Virginie Breye (N-VA) inzake het dossier BITLAR. Volgens zijn analyse moest de schepen de eer aan zichzelf houden en ontslag nemen. Die laatste beet van zich af en verdedigde zich met enkele cijfers.

De inzet van het dispuut was de BITLAR, een coöperatieve vennootschap met als doel de LAR als transportzone te promoten. Het secretariaat van de vennootschap staat geregistreerd in het stadhuis en de voorzitster is schepen Virginie Breye. “Bij het doorlezen van alle verslagen van deze vennootschap bleken er maar weinig details beschikbaar te zijn. Toch werd duidelijk dat BITLAR niet minder dan 25.000 euro heeft betaald aan consultants teneinde een unanieme beslissing van deze gemeenteraad aan te vechten. In de nasleep daarvan werd door de stad dan nog eens 150.000 euro aan kosten gemaakt om dit dossier op te volgen. Als voorzitter heeft u duidelijk gemaakt dat u absoluut niet in staat bent deze positie in te vullen en dan spreken we nog niet van het democratische deficit. U legde de beslissingen van de gemeenteraad naast u neer en u bent dus niet geschikt voor de uitvoering van dit mandaat. U dient uw verantwoordelijkheid te nemen en ontslag nemen uit uw positie.”

“Bemiddelen”

De schepen in kwestie beet meteen van zich af. “Als voorzitter kan ik enkel bemiddelen in situaties die de BITLAR aanbelangen. De zaak waarover u spreekt, werd niet rechtstreeks door BITLAR opgestart maar door de hoofdaandeelhouders, zijnde een consortium van zeventien bedrijven die actief zijn op de LAR. De beslissing om de keuzes van deze gemeenteraad aan te vechten, is dus niet een rechtstreeks gevolg van een vergadering binnen de BITLAR-groep. Ondertussen werd er een akkoord bereikt met de desbetreffende bedrijven, waarop werd besloten dat ze elk 1/17de van de gemaakte kosten zullen terugbetalen.”

De situatie zorgde overduidelijk voor een erg ongemakkelijk moment tijdens de gemeenteraad, een moment dat door de repliek van gemeenteraadslid Mingels extra in de verf werd gezet. “Het is blijkbaar heel wat eenvoudiger om zomaar 25.000 euro van de rekening te halen, dit via een soort van informele bijeenkomst, dan het totaal gespendeerde bedrag terug te vorderen.”