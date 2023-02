Dorpskern Beselare en slachtoffersteun leiden tot discussie tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke

Tijdens de gemeenteraad van Zonnebeke kwam het gisterenavond tot een discussie tussen de meerderheid en de oppositie over de uitbouw van de dorpskern in Beselare en de steun aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Het punt over de dorpskern Beselare is al verschillende keren aan bod gekomen tijdens de gemeenteraad. De gemeente wil het dorpscentrum van Beselare nieuw leven inblazen door enkele gebouwen te verkopen. Het gaat hier over het oud gemeentehuis, de oude pastorie en de woningen Beselareplaats 1 en 2. Zo wil men met een nieuw project de dorpskern opwaarderen.

Erfgoedstatus

“De kopers moeten wel rekening houden met de erfgoedstatus van het gemeentehuis en de pastoriewoning. Het is de bedoeling om het authentieke karakter van het dorpsplein zo goed mogelijk te bewaren”, aldus burgemeester Ingrid Vandepitte (#team8980). Initiatiefnemers kunnen bijkomende woningen en appartementen realiseren voor de vrije markt. In het achterliggende gebied is ruimte beschikbaar voor collectieve tuinen, garages, parkeerplaatsen, fietsenstallingen en soortgelijke voorzieningen.

Kritiek

Vanuit de oppositie kwam er heel wat kritiek. “Kunnen jullie als schepencollege dit wel aan”, vroeg Luk Hoflack (InSamenSpraak) zich af. “We vrezen dat dit niet goed zal zijn voor Beselare”.

N-VA fractieleider sprak van een zaak met een vieze geur. “De schattingswaarde is totaal 755.000 euro en jullie verkopen van minimum 550.000 tot 700.000 euro. Jullie verliezen geld bij deze transactie. Daarbij is het fout gelopen van bij het begin, een gemeentebestuur moet de rol niet spelen van een immokantoor.”

Steun slachtoffers Syrië en Turkije

Raadslid Frans Deleu (#team8980) vroeg 2.500 euro als steun voor de aardbevingen in Turkije en Syrië. Oppositiepartij InSamenSpraak vroeg hetzelfde, maar voor een bedrag van 3.000 euro. “Destijds gaven we 2.500 euro voor de tsunami. Nu, zoveel jaren later mag het wat weer zijn.” De meerderheid ging echter niet in op het voorstel. Dit was tot groot ongenoegen bij de oppositie, die de meerderheid verweet 40.000 euro uit te geven voor een stickersactie maar 500 euro te veel vonden voor noodzakelijke hulp.

Koen Descheemaeker (N-VA) vroeg in een bijkomend punt steun voor Oekraïense kinderen via UNICEF. Na het stemmen van een bijdrage van 2500 euro vroeg hij waarom het schepencollege dat in januari niet had gedaan toen de vraag voor het eerst gesteld werd. Een antwoord kwam er niet. Ook werd een motie gestemd met het oog op de vrijlating van de Doornikse inwoner Olivier Vandecasteele, gevangen genomen in Iran sinds 24 februari 2022. In die motie wordt aan eerste minister Alexander De Croo (Open Vld), minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en de minister van buitenlandse zaken Hadja Lahbib (MR) gevraagd om een internationaal initiatief te nemen.