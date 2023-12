Door rode cijfers wordt sociaal woonpatrimonium van 88 woongelegenheden verkocht aan Impuls

Het Woon- en Zorgbedrijf Wervik (WZBW) verkoopt wegens financiële problemen haar sociaal woonpatrimonium aan de woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik. Het gaat op vijf verschillende locaties in totaal om 88 woongelegenheden. Voor alle duidelijkheid: alle bewoners kunnen blijven. De waarde van de woongelegenheden is volgens onze bronnen geschat op ongeveer 9,2 miljoen euro. Voorzitter Lien Deblaere (Vooruit) wil dat cijfer niet bevestigen maar zegt dat het in die richting gaat.

De financiële toestand van het WZBW kwam tijdens de vorige gemeenteraad aan het licht. In 2026 zou er een tekort zijn van 1,1 miljoen euro. De verkoop staat dinsdagavond ter goedkeuring op de OCMW-raad in het stadhuis. Fractieleiders Karlien Hoornaert (Vooruit) en Kristof Vandamme (CD&V) dienden hierover een aanvullend agendapunt in. In het belang van de huurders wil men zo vlug mogelijk een definitieve beslissing hebben en daarover communiceren naar de bewoners die woensdag een brief krijgen.

De vijf locaties

Concreet gaat het om Het Volderspand in de Gasstraat, De Klimop in de Molenstraat, twee woningen in het begin van de Koestraat, in Geluwe Ten Kanter achter het woonzorgcentrum Ter Beke en het Kapittelplein, een zijstraat van de Kleine Wervikstraat.

In 1996 ging Het Volderspand open: een complex bestaande uit 16 flats. De centrale ligging nabij de Steenakker is een sterk pluspunt. Ook in de groene buitenruimte is het aangenaam vertoeven. Een jaar later werd Ten Kanter gebouwd, gelegen in de Reutelbekestraat in een aangename groene omgeving. Het gebouw bestaat uit 21 sociale flats.

In 2013 kwamen er 35 appartementen op het Kapittelplein, bestaande uit vier aparte woonblokken met telkens drie gelijkvloerse appartementen en twee appartementen op de eerste verdieping. De Klimop middenin het stadscentrum is een gebouw met een rijke geschiedenis. Daar bevond zich lang geleden een materniteit, later werd het een woonzorgcentrum. In totaal zijn er twaalf appartementen in vier verschillende types, die telkens variëren op vlak van oppervlakte. Op het gelijkvloers bevonden zich de burelen van de sociale dienst en komt er een huisartsenpraktijk.

Tenslotte zijn er de twee woningen in de Koestraat die in 2014 werden verbouwd tot vier moderne appartementen.

Met rug tegen de muur

Vorige week was er raad van bestuur van het WZBV en daags nadien werden de vier politieke fracties op de hoogte gebracht. “We betreuren dat we als raad van bestuur met deze keuze toch wat met de rug tegen de muur gezet werden”, reageert Jari Denorme (N-VA). “Andere gemeenten maakten dit jaar de keuze om patrimonium te verkopen vanuit een weloverwogen keuze. Bij ons was er nog minder dan een maand de tijd om alles rond te krijgen. Ongeacht of je als lid van de raad van bestuur voor of tegen de beslissing bent geeft dit toch een wrang gevoel. Paniekvoetbal leidt zelden tot winst.”

“Patrimonium verkopen voelt een beetje als de kip met de gouden eieren slachten. Al bleken deze eieren na enkele aanpassingen in de wetgeving ondertussen eerder zilver of brons geworden. De verkoopopbrengsten zijn een éénmalige injectie die de nodige zuurstof voorziet voor de eerstkomende jaren. Onze fractie staat erop dat er een duurzame lange termijnvisie uitgewerkt wordt die voorkomt dat we binnen 5 jaar opnieuw met de handen in het haar zitten. Structureel moeten er bepaalde zaken onder de loep genomen worden en zullen er keuzes moeten gemaakt worden. Dit zijn we aan de burger verplicht. We zijn blij dat de beslissing op vandaag geen impact zal hebben op de werkgelegenheid binnen ons Woon- en Zorgbedrijf.“

Reactie Team 2030

Namens de andere oppositiepartij Team 2030 zit gewezen schepen Bart Pynket in de raad van bestuur. “In de voorbije bestuursvergaderingen werd noch door de voorzitter noch door het management van het WZBW het expliciete alarmsignaal gegeven dat de financiële situatie zo bedreigend was”, reageert hij. “Plots is het alle hens aan dek en wordt een ingrijpende keuze door het strot geduwd, dit onder het motto van ‘we kunnen niet anders’.”

“Twee jaar geleden pleitte onze fractie voor een doorverkoop van dit patrimonium naar een eigen op te richten Wervikse woonmaatschappij.. Dit idee werd door de voorzitter gekelderd met de stelling dat we de kip met de gouden eieren toch niet gingen slachten. Nu kan diezelfde kip niet vlug genoeg doorverkocht worden aan Impuls. en blijkt het plots geen kernopdracht meer te zijn voor het WOON zorg bedrijf.”

“De snelheid waarmee en de wijze waarop dit dossier, ook naar de raad van bestuur, er doorgeduwd wordt, geeft een wrang gevoel. Waren er nog alternatieve pistes dan een uitverkoop? Een grote instroom van middelen zorgt nu voor ademruimte door de verminderde druk van de leningslast. Verandert er iets aan het financieel beleid dat garandeert dat, als de middelen weer uitgeput zijn, we niet in eenzelfde straatje terecht komen?”

“Team 2030 betreurt dat we voor quasi voldongen feiten geplaatst zijn en plots in allerijl de zaken dienen te verpatsen. De voorzitter verwijt de oppositie dat we dit ook niet gezien hadden. Inderdaad dit klopt, we kregen telkens het verhaal dat dit wel zou loslopen tot de bom barstte.”

“Als we nu te horen krijgen dat dit wel al op het managementteam ter sprake kwam en bij de voorzitter gekend was, waarom kon dit dan nog niet veel eerder op de raad van bestuur geagendeerd worden? Nu het kalf verdronken blijkt, mogen en kunnen de fracties enkel maar bevestigen.”