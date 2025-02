Door procedurefout moet openbaar onderzoek Salons Tabaksbloem helemaal opnieuw: ruim 200 bezwaarschriften

Wegens een procedurefout moet het openbaar onderzoek over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van de gewezen feestzaal Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik helemaal opnieuw. Dat maakte schepen Yves Obin (cd&v) dinsdagavond bekend tijdens de gemeenteraad. Hij gaf ook mee dat er 185 schriftelijke bezwaarschriften en 26 online zijn ingediend. Het was fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) die verwees naar de procedurefout. Opmerkelijk was alvast dat de bevoegde schepen het spontaan toegaf.

Menselijke fout

Door voorzitter Ibrahim Mezroui van de vzw Amal Al Madina heeft een aanvraag voor het wijzigen van de bestemming van horecazaak naar een gemeenschapsvoorziening ingediend. “Het openbaar onderzoek liep tot en met vrijdag 10 januari en dus tot 24 uur”, aldus Sanne Vantomme. “Tot dan kon iedereen standpunten, opmerkingen of bezwaar indienen. Bijvoorbeeld per brief of digitaal. Ik was die vrijdag ter plaatse en zag omstreeks 13.45 uur dat een medewerker van de stad de twee borden met de gele affiche met daarop de bekendmaking van de aanvraag kwam ophalen. Ook een getuige kan dit bevestigen. En dat terwijl het openbaar onderzoek nog niet was afgelopen…”

Het gaat om een manifeste schending van het openbaar onderzoek. “Het gaat om een spijtige menselijke fout, heel jammer”, aldus de bevoegde schepen. Het openbaar onderzoek moet opnieuw.”

Bezwaren

De aanvraag zal dus opnieuw moeten worden ingediend en ook alle bezwaarschriften. Volgens fractieleider Sabine Bille (Vlaams Belang) had het aantal bezwaarschriften nog veel hoger kunnen oplopen. “Onze fractie kreeg tientallen vragen binnen, hoe bewoners een bezwaarschrift konden indienen”, zegt ze. “We hebben zeer veel mensen moeten helpen met het invullen van een bezwaarschrift en uitleg verlenen over hoe je dat nu effectief kunt doen. Wij zijn er dan ook van overtuigd, moesten meer mensen die kennis hebben om zelf bezwaar in te dienen, dat er nog veel meer zouden geweest zijn.”

Op een bezwaarschrift moet de naam en het adres van de indiener worden vermeld en is dat voor veel mensen sowieso een drempel…

Ibrahim Mezroui, voorzitter van vzw Amal Al Madina in het gebouw van Salons Tabaksbloem, wenst voorlopig niet te reageren.