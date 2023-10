Donkerweg wordt afgewerkt en krijgt oversteek aan Harry Patch-memorial

Het gemeentebestuur plant de verlenging van het pad aan de Donkerweg waarbij de oversteek van de Melkweg ter hoogte van het herdenkingsmonument voor Harry Patch zou komen. CD&V had op de gemeenteraad van maandag wel bedenkingen bij de noodzakelijkheid van die werken.

Het tracé van voetweg 98 (Donkerweg) werd enkele jaren geleden verlegd en heraangelegd in beton in het kader van de dorpskernvernieuwing, maar ter hoogte van het bufferbekken komt het nieuwe betonnen pad van 80 cm plots op zijn einde en moeten fietsers en wandelaars verder langs het amper 30 cm brede oude pad. Het gemeentebestuur wil dat stuk nu fietsvriendelijk maken.

Oversteek

“Fietsers moeten nu het brugje over de Steenbeek nemen om dan bij de Melkweg uit te komen. “Daar zijn er wel wat problemen”, legde schepen van Openbaar Domein Jean-Marie Callewaert (Vooruit) uit. “Het stuk fietspad vanaf de brug tot aan de Melkweg ligt meestal onder 15 cm modder en aarde. Tractoren komen daar ook in tegenovergestelde richting opgereden. Het voorstel is om het tracé te verleggen naast de beek naar het monument voor Harry Patch en daar de oversteek met de Melkweg te maken. Nu moeten fietsers oversteken in een bocht. Dat is een heel gevaarlijk punt. Op een recht stuk zou de oversteek veel veiliger zijn.”

Tractoren

Leen Louwagie (CD&V) vroeg zich af of dat wel nodig en vreest onveilige situaties door tractoren die daar vaak water komen oppompen. “Op dat stuk staan de tractoren meestal stil om water te nemen. Nu heb je ook dat stuk waar er bijna geen doorgang is voor tractoren, daar kan je met één tractor passeren. Daar is het fietspad. Zelf passeer ik daar iedere dag”, antwoordde Callewaert.

Omweg

Lieven Vanbelleghem (CD&V) betwijfelde of fietsers wel die omweg zullen doen. “Dat ga ik zeker doen”, antwoordde schepen Callewaert. “Je zal niet anders kunnen. Het is ook veel veiliger. Auto- en vrachtverkeer dat van de richting van Milcobel komt, neemt daar vaak de binnenkant van de bocht. Met de fiets oversteken is daar enorm gevaarlijk. Als je op het recht stuk kan oversteken, dan zien de auto’s en vrachtwagen de fietser. Je hebt als zwakke weggebruiker ook veel meer overzicht over de baan. Dat is misschien 50 meter omrijden.” (TOGH)