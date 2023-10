Dodelijk ongeval juf Sarah komt voor op gemeenteraad: “We zoeken constant hoe het veiliger kan”

Juf Sarah (30) overleed op 7 september na een dodehoekongeval op de rotonde aan de Rijselpoort. Raadslid Peter Dehaerne (CD&V), tevens haar schooldirecteur in VBS Immaculata, herhaalde de vraag die ook op haar uitvaart gesteld werd. “Wat heeft het huidig stadsbestuur ondernomen na dit tragisch en dodelijk ongeval?”

“Het schooljaar is al een maand gestart. Jammer genoeg gebeurde er in Ieper al een dodelijk verkeersongeval met een fietser aan het rondpunt van de Rijselpoort”, stak Peter Dehaerne (CD&V) van wal. “We betreuren ten zeerste dit slachtoffer en de getroffen familie. Op de uitvaart werd de uitdrukkelijke vraag gesteld wat het huidig stadsbestuur heeft ondernomen na dit tragisch en dodelijk ongeval? Maar dit was niet het enige ongeval aan een rond punt in Ieper. Ook aan het rond punt Brugseweg waren er één of meerdere ongevallen met stoffelijke schade of meer of mindere letsels.”

Risicoplaatsen

Peter Dehaerne vroeg dan ook of er geen nood is aan het in kaart brengen van de risicoplaatsen voor fietsers, automobilisten en andere weggebruikers. “Enkel als we samen aandacht hebben voor elkaar zullen ongevallen minder mogelijk zijn. Uitsluiten zullen we nooit kunnen. Maar elk slachtoffer is er één te veel. Daarom ook de vraag om te blijven investeren in een poule van gemachtigde opzichters”, besloot Dehaerne.

Niet veel extra ruimte

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), bevoegd voor mobiliteit, zei dat het ongeluk haar ook heeft geraakt. “Zoals u weet betrof het een dodehoekongeval. Samen met de wegbeheerder wordt gekeken welke optimalisaties mogelijk zijn aan het kruispunt, maar er is daar niet veel extra ruimte beschikbaar. Ook vanuit de diensten van de gouverneur provincie West-Vlaanderen wordt AWV trouwens over dit ongeval bevraagd.”

Gemachtigd opzichters

Jaarlijks wordt een analyse gemaakt van de ongevallen die gebeuren in Ieper. “Daar stellen we vast dat zware ongevallen verspreid gebeuren over het grondgebied en dat er officieel geen zogenaamde zwarte punten zijn. Maar elk ongeval is er één te veel. Op locaties met verhoogd risico proberen we zoveel mogelijk te optimaliseren. Wat betreft uw vraag rond de gemachtigd opzichters: ook daar zijn we gedurig mee bezig. In november 2022 en juli van dit jaar was er nog een oproep op Facebook en ik signaleer het ook voor ons stadsmagazine. Politie Arro Ieper voorziet een opleiding in november, dus ook daar worden inspanningen geleverd om mensen aan te moedigen.” (TOGH)