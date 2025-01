“Dit is op en top zelfbediening”: ophef over aanwerving kabinetsmedewerker voor Izegemse burgemeester

Burgemeester Kurt Grymonprez (STiP+) wil een kabinetsmedewerker aanwerven om hem bij te staan, maar dat lokte op de gemeenteraad heftige reacties uit. De kosten kunnen mogelijk oplopen tot 360.000 euro in deze legislatuur. Een vreemde keuze, vindt de oppositie. “Uw kiezers wilden u 100 procent voor Izegem en nu betalen ze er ook 200 procent voor…”

Kurt Grymonprez geeft nog enkele uren per week les in het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk. Hij schroeft zijn uren wel wat terug, maar wil nog tot eind dit schooljaar aan de slag blijven “om de school niet van de ene op de andere dag in de steek te laten.” Daarna word hij voltijds burgervader, maar nu blijkt ook dat hij binnenkort ook graag een beroep wil doen op een kabinetsmedewerker. Het leidde tot enkele kritische vragen van de oppositie.

“Waarom kiest u voor de invoering van die functie en wat is de jaarlijkse totale kost, inclusief kantoorruimte, ICT en dergelijke?” wilde N-VA-fractieleider Virginie Derumeaux weten. “Deze meerderheid had tijdens de kiescampagne ook de mond vol over de opwaardering van de gemeenteraad. Hoe staat het schepencollege in dat kader tegenover ondersteuning voor elke gemeenteraadsfractie, niet enkel die van de meerderheid?”

1 miljoen euro?

Dries Dehaudt (CD&V) kwam alvast met enkele bedragen op de proppen. “Wie er de ambitienota van de stad op nakijkt, kan lezen dat een job op B-niveau de stad jaarlijks 61.000 euro kost, wat de kostprijs voor een aanwerving over de hele legislatuur op 366.000 euro brengt. Met extra investeringsbudget zoals kantoorruimte, een extra vergoeding, enz… kan dit makkelijk tot een miljoen euro oplopen. Zelfs als een huidig personeelslid dit takenpakket er bij neemt, zijn er toch extra kosten omdat er dan een gat valt op een andere dienst dat je met een vacature moet invullen… Ik hoop dat het geen voltijdse functie is.”

“Zo kan ik tijd vrij maken voor snelle communicatie met burger, een betere behandeling van dossiers en om kwaliteitsvolle beslissingen te nemen”

Burgemeester Grymonprez verdedigt de aanwerving. “Deze functie is niet vreemd binnen heel wat steden en gemeenten”, meent hij. “Er zijn zelfs gemeentes met amper 12.000 inwoners die er één hebben (Izegem heeft ongeveer 29.000 inwoners, red.). Het is onze functie om ook in mensen en niet alleen in gebouwen te investeren. De kabinetsmedewerker zou onder andere administratie functies op zich nemen, maar me in het algemeen bijstaan. Op die manier kan ik tijd vrij maken voor snelle communicatie met burger, een betere behandeling van dossiers en om kwaliteitsvolle beslissingen te nemen. In die zin vind ik deze aanvulling heel belangrijk, zodat ik me dan 100 procent op het beleid kan focussen. Als ik niet alle vergaderingen kan volgen, moet je constant beslissingen uitstellen en kom je op het eind van de rit tijd te kort. Ik denk zelfs dat er mensen in deze gemeenteraad zitten die kunnen beamen dat zo’n functie noodzakelijk is voor een stad als Izegem.”

Onnodige kost

De burgervader geeft ook nog enkele details mee: “Het gaat om een voltijdse functie. Een huidig personeelslid mag zich kandidaat stellen en dan passen we het contract aan, of er komt iemand extern bij en dan is dat een invulling tot het eind van deze legislatuur. Je moet immers een vertrouwensband met iemand opbouwen en de kans bestaat dat een volgende burgemeester wil wisselen. Ik ben er vrij van overtuigd dat die functie in de toekomst overigens zal blijven bestaan, want er is nood aan. De kost ligt inderdaad op iets van een 60.000 euro per jaar.”

Volgens Vooruit-Groen is die extra kost onnodig. “Als je sneller wil communiceren, kan je ook rekenen op de huidige diensten”, meent Julie Vandewatere. “We vinden dit een verkeerd signaal om die middelen bijna persoonlijk bij de burgemeester te leggen. Een vreemde beslissing…”

N-VA stelt het nog scherper: “Dit is een slag in het gezicht van onze beleidsambtenaar. Als je iemand op B-niveau aanvaardt, dan is dat iemand die mee beleid zal helpen voeren. Is dit dan een vaststelling dat het huidig personeel onvoldoende kan? Het is ook erg dat je er zo’n budget aan wil geven zonder de noodzaak grondig te onderzoeken. Uw kiezers vroegen u 100 procent voor Izegem, nu betalen ze er 200 procent voor. Dit vind ik op en top zelfbediening.”