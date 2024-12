“Dit beroep was te belachelijk voor woorden”: klacht tegen verkiezingsuitslag in De Haan verworpen

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen velde op 24 december een arrest over de zaak van uittredend schepen Marleen De Soete en gemeenteraadsvoorzitter Kris Steen (Samen Voluit) in De Haan. Zij dienden een paar weken geleden klacht in tegen het verkiezingsresultaat in De Haan, maar de Raad legde alle klachten – onder meer over het vermeende ronselen van volmachten – naast zich neer. “Beweren dat alle klachten ongegrond waren, is de waarheid verdraaien: de Raad verklaarde zich voor het grootste deel van de klachten onbevoegd omdat het over schendingen gaat van de GPDR-wetgevingen”, reageren Steen en De Soete in een persbericht.

De gemeenteraadsverkiezingen in De Haan leverden Lijst Burgemeester van Wilfried Vandaele een volstrekte meerderheid op van 12 op 21 zetels. Hoewel de voorbije zes jaar ook bestuurd werd met een meerderheid van 12 op 21, reikte Vandaele de hand naar de grootste oppositiepartij Bewust Kiezen van Peter Breemersch.

In beroep tegen uitslag

Marleen De Soete en Kris Steen (Samen Voluit) gingen in beroep tegen de uitslag. “De oorspronkelijke klacht bedroeg 68 pagina’s, en op de avond voor de zaak voorkwam, voegden ze er nog eens 75 pagina’s aan toe. Bovendien werd het beroep pas ingediend op de allerlaatste dag dat dit mogelijk was, waardoor de geplande installatievergadering uitgesteld moest worden. Een pervers neveneffect: door de klacht in te dienen, kreeg Marleen De Soete een maand langer schepenwedde dan waar ze recht op had. Ook Steen ontving nog een extra dubbele zitpenning als gemeenteraadsvoorzitter”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

“Wie zich niet kan neerleggen bij de democratische beslissing van de kiezer, blijft beter weg uit de politiek” – burgemeester Wilfried Vandaele

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen velde op 24 december een arrest over de zaak. “De Raad veegt de hele bundel klachten van tafel”, zegt Vandaele. “Een eerste serie klachten ging over het ‘ronselen van volmachten’. Hierover besloot de Raad dat een aantal zaken worden opgesomd ‘zonder dat zij hier ook maar enig bewijs van voorleggen’. Een tweede serie klachten ging over het gebruik van mailadressen zonder uitdrukkelijke toestemming, wat een inbreuk op de privacy zou zijn. De Raad besloot hierover dat nergens wordt aangetoond dat, als hier al inbreuken zouden zijn gepleegd, dat een invloed heeft gehad op de verkiezingsuitslag. Een derde reeks klachten ging over schending van beroepsgeheim en discretieplicht. Ook hier besloot de Raad dat nergens was aangetoond dat, als hier al inbreuken zouden zijn gepleegd, dit een invloed heeft gehad op de verkiezingsuitslag.”

Kosten en uren betalen

“De Raad veroordeelde De Soete en Steen tot het betalen van de verplaatsingskosten en de verloren werkuren van de mensen die als getuige waren opgeroepen. De hele bundel, alles samen meer dan 30 klachten, bestaat uit niet bewezen beweringen, insinuaties, en zaken die totaal naast de kwestie zijn. Het beroep dat De Soete en Steen indienden, was te belachelijk voor woorden en had als enige bedoeling stokken in de wielen te steken. Wie zich niet kan neerleggen bij de democratische beslissing van de kiezer, blijft beter weg uit de politiek. We hebben hier kostbare tijd verloren”, besluit burgemeester Wilfried Vandaele.”

“De fouten die gemaakt zijn in de stembureaus waren zo verontrustend, dat wij een verzoekschrift nodig achtten” – Kris Steen (Samen Voluit)

Ook Kris Steen (Samen Voluit) reageert op het arrest. “We willen zeker en vast niet afgeschilderd worden alsof we ons niet willen neerleggen bij de democratische beslissing van de kiezer, zoals burgemeester Vandaele het nu laat uitschijnen”, zegt hij. “Net integendeel zijn wij opgekomen, net als in 43 andere gemeenten, vòòr de democratie: de fouten die gemaakt zijn in de stembureaus waren zo verontrustend, dat wij een verzoekschrift nodig achtten. Stembiljetten waren niet vooraf geteld, volmachten niet genoteerd, processen-verbaal onvolledig ingevuld en bijzitters hadden hierop bovendien geen opmerkingen gemaakt. Het indienen van een verzoekschrift is bovendien een recht, net om de democratie te garanderen, het fundament van onze samenleving, en de garantie op vrije en eerlijke verkiezingen. Suggereren dat dit enkel een manoeuvre was om de installatie van een nieuwe gemeenteraad te vertragen, stokken in de wielen te steken en extra presentiegelden te kunnen ontvangen gaat bovendien helemaal niet op. Ikzelf heb bijvoorbeeld mijn zaak een dag gesloten om te kunnen verschijnen in Brussel, wat mij op zich al meer kost dan de zitpenning voor een gemeenteraad.”

Hoog aantal volmachten

“De hoofdzaak in het verzoekschrift was overigens het verbazingwekkende aantal volmachten in onze gemeente, namelijk minstens 7,2% , doordat één stembureau het aantal niet noteerde”, vult Marleen De Soete aan. “Het aantal volmachten is daarenboven geen bewering van mijzelf, maar staat in het proces-verbaal neergelegd door de voorzitter van het hoofdtelbureau. De Haan kroont zich hiermee tot kampioen van Vlaanderen in de volmachten… In Ninove leidde dit tot heisa in de nationale pers, in De Haan was blijkbaar geen enkele inwoner of politieker op de hoogte hiervan, en mocht dit op zijn minst aan de kaak gesteld of onderzocht worden. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen veegde het grootste deel van de klachten trouwens niet van tafel, maar verklaarde zich onbevoegd omdat het over schendingen gaat van de GPDR-wetgevingen. Beweren dat alle klachten ongegrond waren, is dus de waarheid verdraaien.”