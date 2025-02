“Dit beknot het spontane debat”: oppositie niet te spreken over nieuwe regels rond vragen stellen tijdens gemeenteraad, meerderheid nuanceert

“Ik begrijp niet waarom alle mondelinge vragen in de toekomst vooraf moeten ingediend worden. Laat het debat in de gemeenteraad toch onvoorbereid verlopen.” Met zijn tussenkomst tijdens de laatste gemeenteraad van Bredene duwde Kristof Vermeire waar het pijn doet bij vooral meerderheidspartij Alternatief24. “Dat uitgerekend Lucas Vandendriessche en Vicky Dereere, die tijdens de vorige legislatuur gretig gebruik maakten van de spontane vraag, de regels nu willen veranderen, is teleurstellend.”

Kristof Vermeire (Team Bredene) wilde op de laatste gemeenteraad weten waarom er nieuwe regels komen voor raadsleden, die een vraag wil stellen. “Waarom moeten we onze vragen vooraf en schriftelijk indienen? Tijdens de vorige legislatuur, toen ik nog in de meerderheid zat, hebben we spontaan opwellende vragen altijd zo goed als mogelijk proberen beantwoorden. Prompt een zinvolle repliek geven, was niet altijd evident, vooral wanneer het om technische kwesties ging. Maar we hebben nooit de mogelijkheid om vragen te stellen beperkt. En daar heeft de oppositie altijd gretig gebruik van gemaakt. Dat uitgerekend Alternatief24, dat naar eigen zeggen de gemeenteraad wil herwaarderen, het spontane debat nu onderuit haalt, is wrang.”

Reactie meerderheid

Schepen Lucas Vandendriessche (Alternatief24) legde uit dat het reglement werd aangepast opdat de raadsleden een deftig en voorbereid antwoord zouden krijgen op hun vragen. “Vroeger moest een schepen soms een antwoord op een onverwachte vraag uit de mouw schudden. Nu kan die zijn of haar antwoord grondig voorbereiden. Deze manier van werken is overigens ingeburgerd in zowel het parlement als in heel wat gemeenteraden. En uiteraard blijven hoogdringende vragen nog altijd mogelijk. Laat het ook duidelijk zijn dat we met deze maatregel de oppositie helemaal niet monddood willen maken.”

Schepen Vicky Dereere (Alternatief24) verwees naar haar ervaringen als (N-VA) oppositielid tijdens de vorige legislatuur. “De meerderheid kon vaak geen correct of gepast antwoord geven op onze spontane vragen. Achteraf kregen we die dan wel schriftelijk. Maar die antwoorden bereikten op die manier nooit de bevolking omdat ze niet meer op de openbare zitting terechtkwamen. Nu zal de verantwoordelijke schepen tijdens de gemeenteraad een gefundeerd antwoord kunnen geven op de schriftelijke vragen. Op die manier zal het publiek in de raadszaal en wie de raad via de website volgt meteen het antwoord te horen krijgen.”