Discussie over zwaar verkeer in Beernemstraat op Wingense gemeenteraad

Tijdens de jongste gemeenteraad van Wingene stelde oppositie-kopman Pieter-Jan Verhoye enkele vragen over de herziening van gemeentelijke verordeningen en de toestand van het zwaar verkeer in de Beernemstraat. Hij pleitte voor een nieuwe verkeerstelling van het bestemmingsverkeer, maar ving bot bij burgemeester Lieven Huys. “Ik zie er de noodzaak niet van in”, aldus Huys.

Tijdens de bespreking van agendapunt 32 over de herziening van de gemeentelijke verordeningen, maakte oppositie-kopman Pieter-Jan Verhoye (N-VA Respect Burgerbelangen) duidelijk dat een en ander onder meer te maken had met de voorziening van autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen bij woonprojecten. Daar bestaan duidelijke verordeningen en bepalingen over, waar het Wingense gemeentebestuur blijkbaar afwijkingen wil op toestaan. Verhoye wou weten over welke projecten het eigenlijk gaat, waar afwijkingen zouden mogelijk zijn. Schepen Brecht Warnez antwoordde dat onder meer de renovatie van de Centrumschool onder die dossiers kan vallen. “De lerarenparking binnen de school kan een gemengde functie hebben en kan – na de schooluren – ook publiek gebruikt worden”, aldus Warnez. “Dat kan parkeerplaatsen elders overbodig maken. We kunnen bijvoorbeeld ook uitzonderingen toestaan voor handelszaken. Normaal moet je als startend handelaar altijd een privé-parkeerplaats voorzien, maar soms kunnen we daarvoor een uitzondering maken.”

Vragen

Pieter-Jan Verhoye had opnieuw een aantal vragen over de beloofde manuele verkeerstellingen in de Beernemstraat. Er rijdt namelijk heel wat zwaar verkeer door Wingene, wat sommige inwoners bijzonder irritant vinden. “Werden die tellingen in de Beernemstraat uitgevoerd? Wat waren de resultaten? Volgen er nog nieuwe tellingen en hoeveel procent bestaat uit zwaar vrachtverkeer?” wou Verhoye weten. Burgemeester Lieven Huys gaf een overzicht van de meest recente cijfers. Na een verkeerstelling van twee weken – tussen 12 en 27 juni 2024 – steeg het aantal ‘bewegingen’ in de Beernemstraat van 3.904 (2020) naar 4.081 (2022) en 5.058 (2024). Hij vond dat het aandeel van het zwaar verkeer wel gevoelig was gedaald, omdat het nog 16% was in 2020 en slechts 10,59% in 2022 en 10,11 % in 2024. “Ik zou de verkeersdrukte met zwaar verkeer dus stabiel noemen”, aldus Huys.

Meer zwaar verkeer

Dat is natuurlijk relatief. Het jaar 2020 was immers een corona-jaar. Logisch dat er dan minder verkeer was. Als je 10 procent zwaar verkeer rekent op de vastgestelde ‘bewegingen’, kom je tijdens de getelde twee weken in juni uit op 432 vrachtwagens in 2022 en 511 vrachtwagens in 2024. Of een stijging van maar liefst 20 procent! Oppositie-kopman Verhoye drong aan, om ook verkeerstellingen uit te voeren over het bestemmingsverkeer. Maar dat vond burgemeester Huys overdreven. “De jaarlijkse verkeerstellingen vragen al heel wat inspanningen”, aldus Huys. “Om dan nog eens extra tellingen uit te voeren… Ik zie er het nut niet van in.”