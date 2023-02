Discussie over voetweg: “Voor één landbouwer”

Tijdens de gemeenteraad kwam het tot een bitsige discussie tussen fractieleider Ward Gillis (PRO) (foto) en de bevoegde schepen Jürgen Deceuninck (Sterk) over het verleggen van een voetweg die aansluit op de Vierkavenboswandelroute. “Het gaat hier niet om het algemeen belang maar om het belang van één bepaalde landbouwer”, aldus Gillis.

De voetweg is een verbinding tussen de Elzerij- en Nettingsstraat. “Het verplaatsen van de voetweg heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren”, zegt de schepen. “Op de voetweg is er een nauwelijks zichtbare put, wat een gevaar kan vormen voor wandelaars of fietsers en mountainbikers. De verplaatsing van de voetweg is gebeurd in overleg met Westtoer, de betrokken landbouwer en de gemeente Zonnebeke waar die voetweg verder loopt. Het gaat om een mooi dossier met goede intenties.”

De schepen gaaf Gillis een ferme sneer en de sfeer werd grimmig. “In de vorige legislatuur (Gillis was toen schepen, red.) heeft u dat willen realiseren maar is het niet gelukt en ligt dat nu zwaar op uw lever”, klonk het.

Landmeter

“Jullie hebben het toen weggestemd (het kwam tot een wisselmeerderheid tijdens die gemeenteraad, red.)”, reageert Gillis. Hij wilde ook weten wie de landmeter uit Langemark had aangesteld. “Dat gaat om de landmeter van de eigenaar en ik stel in het dossier vast dat er geen prijs aan andere landmeters is gevraagd”, geeft Gillis aan. “Wat niet normaal is. Het is erg dat jullie al die regeltjes misbruiken. Op hoger niveau vliegt dat dossier de vuilbak in.”

Gert-Jan Hovaere (N-VA) vindt het vreemd dat er geen advies werd gevraagd aan de groep Overleg Trage Wegen. “Een advies dienen we niet altijd te volgen”, kaatst Deceuninck de bal terug. “De eerste keer keurden vier van de negen leden het verleggen goed.” Blijkbaar staat de stemming nergens genoteerd. Het gaat nu om een voorlopige vaststelling. Later komt het dossier terug op de gemeenteraad voor de definitieve vaststelling. PRO stemde tegen, Groep A en N-VA onthielden zich. (EDB)