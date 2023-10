Discussie over concessieprijs van camperpark

Oppositieraadslid Stijn Hommez (onafhankelijk) polste over de concessie van het kampeerterrein aan het Sportpark. “Waarom willen jullie het camperpark in concessie steken en hoeveel concessie-aanvragen zijn er al binnengekomen?”, richtte Stijn zich tot burgemeester Peter Roose.

“Is de concessieprijs van 35.000 euro exclusief btw gebaseerd op de jaarlijkse afschrijving van 37.000 euro? Als we de voorlopige cijfers van dit jaar (januari tot en met juni) bekijken, zien we dat de omzet achteruitgaat. Is deze vraagprijs dan wel realistisch, want dan zou een eventuele concessiehouder verlies maken? Om rendabel te zijn moet de bezettingsgraad ferm omhoog, maar een bezettingsgraad van meer dan 40 procent zal de concessiehouder opnieuw meer kosten.”

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus): “Het is nooit de bedoeling geweest om het camperpark in eigen handen te houden. Om de concessieprijs te bepalen hebben we potentiële kandidaten geconsulteerd: hoe zien zij een dergelijke uitbating, wat zijn de mogelijkheden, zijn de tarieven marktconform of kunnen ze eventueel hoger? Onze tarieven blijken aan de lage kant ten opzichte van de private marktprijzen en ook de bezettingsgraad ligt onder het gemiddelde. Dat komt ook omdat we er niet echt publiciteit rond maken, en met ons toeristische beleid zijn we in die nichesector ook niet gespecialiseerd. Momenteel zijn er inderdaad concessie-inschrijvingen, met vraag om verlenging. Uiteraard is het de bedoeling om onze investering op termijn eruit te halen.”

N-VA-oppositieraadslid Wouter Vanlouwe: “De concessieprijs ligt lager dan de marktconforme prijs op de private markt en dan de gegenereerde inkomsten van 59.000 euro, wat niet zou mogen! Dit zijn toch argumenten om een hogere prijs te vragen?”

Burgemeester Roose: “Je moet de uitgaven nog aftrekken van de inkomsten en het bedrag bekijken in functie van de bezettingsgraad. Jij zegt nu dat de prijs te laag ligt, en Stijn zegt net het tegenovergestelde. Jullie spreken elkaar helemaal tegen!” (MVO)