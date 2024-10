Dirk Vanmassenhove (PVDA) is nieuw in de gemeenteraad van Oostende: “Ik wil me inzetten voor wonen, mobiliteit, netheid en armoede”

Dirk Vanmassenhove (58) is de enige verkozene voor PVDA in de Oostendse gemeenteraad. Hij is arbeider bij Daikin. “Ons percentage is verdubbeld, maar ik had ons aandeel hoger verwacht. We komen voor het eerst in de raad en schrijven daarmee geschiedenis. Ik haalde 421 stemmen en ken een grote groep van mijn kiezers.”

Hij wil zich gericht inzetten op thema’s: “Onderwerpen die uit onze bevraging naar voren kwamen wil ik opvolgen. Het gaat om wonen, mobiliteit en openbaar vervoer. Ook rond netheid en armoede wil ik me inzetten. De openbare ruimte verdient aandacht met onder andere het Thermae Palace Hotel waar we de mening van Dement delen.”