Dipu Lekraj (CD&V team 80Twintig) is nieuw in de gemeenteraad van Oostkamp: “Ik wil verzuchtingen die ik in frituur hoor aankaarten in fractie”

Dipu Lekraj (41), gehuwd met Kakkar Chandni, is een toegewijde vader van twee jongens Rahul en Rohit. Hij kreeg 526 voorkeurstemmen achter zijn naam. Dipu is de eigenaar van de frituur DIPU in de Kortrijksestraat in Oostkamp, waar hij geniet van het contact met klanten en het bereiden van snacks. “Ik blijf fit door regelmatig te lopen en zet me in voor de gemeenschap door actief deel te nemen aan lokale initiatieven. Ik wil, nu ik gemeenteraadslid word, mee beslissen op het lokaal economisch beleid, maar wil ook luisteren naar de mensen en de verzuchtingen die ik in de frituur hoor aankaarten in de fractie. Zo wil ik helpen zoeken naar een oplossing.”