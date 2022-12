Diksmuide stelt budget voor volgend jaar voor: “We kunnen niet alles uitvoeren wat we beloofd hebben”

De loonkosten zijn met 1 miljoen euro toegenomen en de energie-uitgaven in Diksmuide zijn meer dan verdubbeld. Een pak investeringen die dit jaar gepland waren zijn doorgeschoven. Ondanks de financiële tegenslagen plant de stad in 2023 toch nog 17 miljoen euro investeringen. De aanpassing van het meerjarenplan wordt eind deze maand gestemd in de gemeenteraad.

Vorige maand keurde de gemeenteraad al de aangepaste belastingen goed . De aanvullende personenbelasting blijft op 8 procent en de opcentiemen van de onroerende voorheffing dalen volgend jaar van 1354 naar 1324. Dat betekent voor de stadskas een terugval van 188.514 euro. Anderzijds stijgen ook een aantal zaken. Een zwembadticketje bijvoorbeeld of de meerdaagse vakantiekampen worden duurder.

Enkele maatregelen

“De vijf indexsprongen dit jaar betekenen een stijging van de loonkosten met liefst 1.080.000 euro naar een totaal van ruim 17 miljoen euro”, bladert financiënschepen Greet Dever (CD&V) door het budget. “Ook de energiekosten zijn meer dan verdubbeld en we verwachten dat die ook volgend jaar nog hoog zullen blijven. We namen al een paar maatregelen zoals de straatverlichting minder laten branden en de temperatuur in openbare gebouwen lager zetten. We blijven aandacht hebben voor het efficiënter verlichten van ons patrimonium.”

Drie grote projecten schuift het stadsbestuur op naar de volgende beleidsperiode die in 2025 start. “De heraanleg van de Jonkershovestraat, goed voor 1,5 miljoen euro, zullen we niet meer kunnen uitvoeren omdat de subsidies op zich laten wachten en ook de riolen mee vernieuwd moeten worden”, geeft de schepen toe. “De verhuis van het sociaal huis en het dienstencentrum naar de site van het woonzorgcentrum Yserheem kunnen we eveneens niet realiseren omdat er door één burger klacht werd ingediend. De kerk van Oudekapelle wordt geen opslagruimte voor verenigingen omdat er te weinig interesse is. We onderzoeken of een erfgoeddepot een nieuwe bestemming kan zijn voor dat gebouw.”

Uitgesteld

Een paar investeringen die voor dit jaar gepland waren, zijn opgeschoven naar 2023. De bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in Pervijze (1.145.000 euro), de inrichting van het station als mobipunt (bijna 2,6 miljoen euro) en de aanleg van een fietspad langs de IJzerdijk (578.000 euro) zijn een aantal grotere projecten die zijn uitgesteld. De verhuis van het Lokaal Opvanginitiatief naar de Kleine Dijk (1,1 miljoen euro) kon dit jaar nog niet gebeuren.

“We hopen volgend jaar te kunnen starten aan de bouw van de nieuwe evenementenzaal. De oude Boterhalle is intussen volledig afgebroken”, blikt Dever vooruit. “Ook van het nieuwe ontmoetingscentrum in Pervijze maken we werk. De uitbouw van sportsite De Pluimen met extra kleedkamers, een natuurgrasveld, sportmateriaal, skatepark en een zwembadtrap staat voor 2023 op de planning. Alles samen investeren we ruim 17 miljoen euro volgend jaar. De totale schuld van de stad, het OCMW, voor de sportsite en de openbare verlichting van Fluvius is geraamd op bijna 32,7 miljoen euro.”

De aanpassing van het meerjarenplan moet nog worden goedgekeurd in de gemeenteraad van eind deze maand. (GUS)