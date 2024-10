Dieter Vervaecke (PRO8587) is nieuw in de gemeenteraad van Spiere-Helkijn: “Inzetten op onder meer sociaal welzijn en cultuur”

Dieter Vervaecke (42) is R&D- en kwaliteitsverantwoordelijke chemie en luchtvaartproducten. Hij is gehuwd en de papa van twee dochters. “Ik ben altijd al een geëngageerd persoon geweest en geboeid door de politiek. Vanuit de ervaring die ik de afgelopen zes jaar heb opgedaan binnen het BCSD, werd ik getriggerd door de gemeenteraad waar je kan discussiëren over de zaken die de mensen in de gemeente aanbelangen”, vertelt Dieter. “Pro8587 is een gezonde mix van verjonging en ervaring die de toekomst van onze kleine faciliteitengemeente ten goede zal komen. We willen onder meer inzetten op sociaal welzijn, cultuur, horeca en toerisme, verkeersveiligheid en mobiliteit en een gezond financieel beheer.”