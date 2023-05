Diederik Vandenbilcke (Groen) legt eed af in Ieperse gemeenteraad: “Degout na coalitievorming”

Op de gemeenteraad van maandag 8 mei legde Diederik Vandenbilcke (Groen) de eed af als nieuw gemeenteraadslid. De 59-jarige lesgever volgt Jordy Sabels op die ontslag moest nemen omdat hij naar Gent verhuist. Opvallend is ook dat twee kandidaten die op de lijst van Groen stonden tijdens de verkiezingen van 2018 weigerden om te zetelen in de gemeenteraad.

Diederik Vandenbilcke (59) geeft les Beeld in het VTI en Lyceum. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en 2018 stond hij op de lijst van Groen in Ieper, maar het is de eerste keer dat hij een mandaat opneemt. “Tussen 2016 en 2018 was ik voorzitter van Groen Ieper”, vertelt Diederik. “De jongeren hebben dan met relatief veel zich aangediend en mij heel goed gesteund in het voorzitterschap. Na de verkiezingen van 2018 had ik wel een degout door wat er gebeurd was de avond van de coalitievorming, maar de jongeren namen toen wel de handdoek op.”

Zesde in rij

In 2018 stond hij op de zevende plaats en met 257 voorkeursstemmen werd hij zesde in rij om een zetel in de gemeenteraad op te nemen. “Na het ontslag van Veerle Billiau en Jordy Sabels waren eigenlijk Sanne Six en Mattie Archie de eerste opvolgers, aangezien beiden werken voor Stad Ieper als lesgevers in de Academie mochten ze het mandaat niet opnemen. Ik heb niet getwijfeld om te zetelen. Het is mijn plicht en ook een wederdienst omdat de jongeren mij tijdens mijn voorzitterschap zo gesteund hebben.”

Gewetensbezwaarde

“Het ecologische gedachtegoed is nog altijd de drijfveer, naast economie en het sociale luik. Ik fiets dagelijks naar school door de stad, dus mobiliteit ligt me ook nauw aan het hart. Net als alles wat jeugd aanbelangt want ik ben ook steeds jeugdhuismedewerker geweest, zowel in het JOC als op het speelplein. Als gewetensbezwaarde weigerde ik legerdienst te doen, dus alles wat met vrede te maken heeft krijgt van mij ook extra aandacht.”

Onnodige tussenkomsten

Op zijn eerste gemeenteraad ergerde Vandenbilcke zich al aan bepaalde tussenkomsten van de oppositie. “Ik vind niet dat je punten moet indienen om punten in te dienen. Ik heb gemerkt dat sommigen in de de oppositie dat graag doen. Dat is een beetje belachelijk. Vraag iets terzake. Maar een boom die moet gesnoeid worden of een extra parkeerplaats voor mensen met een beperking, daarvoor zijn er andere commissies. Dat is onnodig in de gemeenteraad”, besluit Diederik Vandenbilcke. (TOGH)