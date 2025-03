Diederik Pattyn volgt Hein Depoorter op als voorzitter van N-VA Izegem: “Blijven luisteren, blijven inspireren”

Diederik Pattyn, voormalig gemeenteraadslid, is door de Izegemse N-VA-leden verkozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter. Hij volgt daarmee Hein Depoorter op, die jarenlang de N-VA-afdeling in goede banen leidde. Nieuwe ondervoorzitter van de partij is Virginie Derumeaux, ook fractievoorzitter in de gemeenteraad. Zij neemt de functie over van Annelies Demey. Het vernieuwde afdelingsbestuur van N-VA Izegem bestaat voortaan uit 32 enthousiaste bestuursleden.

De leden van N-VA Izegem verzamelden onlangs in zaal Mandeldaele voor de bestuursverkiezingen. Elke drie jaar kiezen de partijleden een nieuw afdelingsbestuur, een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Diederik Pattyn werd aangeduid als nieuwe voorzitter van N-VA Izegem. Diederik is gepensioneerd bedrijfsleider van reclamebureau Artex en was de vorige bestuursperiode gemeenteraadslid. Hij is de man van Katrien, papa van Hein, Wouter, Jeroen en Nele en grootvader van negen kleinkinderen.

Virginie Derumeaux zal Diederik de komende jaren bijstaan als ondervoorzitter. Virginie is apotheker op de Bosmolens en mama van Amélie, Loïc en Jérôme. Ze was de afgelopen jaren schepen van onder andere Jeugd en Sport. Vandaag is ze N-VA-fractievoorzitter in de gemeenteraad.

Het nieuw verkozen afdelingsbestuur bestaan naast Diederik en Virginie uit gemeenteraadsleden Lisbet Bogaert, Julie Degezelle, Kurt Himpe, Bert Maertens, Caroline Maertens, Karen Pollefeyt, Tom Verbeke, BCSD-leden Hein Depoorter en Kurt Lamerant en Thibaut Barbe, Kurt Beheydt, Kevin Carrette, Kevin Deleu, Annelies Demey, Wiebe Depoorter, Hugo Deruytter, Thibo Desmedt, Niels Desmet, Bart Dewitte, Isabelle Eeckhout, Roderick Gors, Lisa Grijspeert, Franzel Huyvaert, Huguette Oosterlinck, Saar Lauwers, Jan Maertens, An-Sofie Scheldeman, Laura Vandamme, Veerle Vandamme en Wim Verbeke.

“Verder bouwen aan een stad waar iedereen zich thuis voelt”

De nieuwe voorzitter schetst de doelstelling voor de komende jaren: “Met N-VA Izegem willen we onze rol in de oppositie plichtsgetrouw opnemen, met opbouwende voorstellen die onze stad beter maken en scherpe kritiek op het beleid van STIP+ en Vlaams Belang wanneer nodig. In het belang van Izegem en de Izegemnaars, die ons erg na aan het hart liggen. Ons nieuw N-VA-bestuur is sterk verbonden met onze stad. We kennen heel wat inwoners en weten wat er leeft in de straten, in de wijken, bij de ondernemers en bij de verenigingen. We willen de komende jaren blijven luisteren, inspireren en samen bouwen aan een stad waar iedereen zich thuis voelt”, besluit kersvers N-VA-voorzitter Diederik Pattyn.