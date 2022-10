Deprez haalt na 5 pogingen slag thuis in Wielsbeke: wisselmeerderheid verwerpt afschaffing van buurtweg

Na enkele keren problemen heeft ex-schepen Magda Deprez (CD&V) haar slag thuis gehaald. Het gemeentebestuur zal zich niet terugtrekken uit het dossier over de trage weg tussen Ooigem en Bavikhove. Met Deprez stemden U., N-VA en schepen Guido Callewaert mee, genoeg voor een meerderheid.

Het college van burgemeester en schepenen wou de medewerking aan de trage weg tussen Ooigem en Bavikhove opzeggen. Dat was een dossier waar ex-schepen van toerisme Magda Deprez al 5 jaar aan gewerkt had. Daarom wou Deprez dat de gemeente dit dossier niet naast zich neerlegde.

Dat was in juni het begin van een politieke poppenkast in Wielsbeke. Eerst verscheen het punt niet op de agenda. Daarna werd de afschaffing goedgekeurd omdat er gemeenteraadsleden afwezig waren. En naar de bijkomende gemeenteraad begin oktober stuurde CD&V zijn kat.

Nu haalde CD&V’er Deprez toch slag thuis. Met steun van U., N-VA en huidig schepen Guido Callewaert vond ze een meerderheid van 11 tegen 10 raadsleden. “Ik was na 5 jaar hard werken ontgoocheld dat de trage weg er dan toch niet zou komen. Er werden al bijna 6500 euro kosten gemaakt en dan tel ik de gepresteerde uren van het personeel niet mee”, gaf ze aan voor de stemming. Ze richtte zich nog tot haar collega-gemeenteraadsleden. “Ik wil schepen Guido bedanken om het dossier op te volgen en mij keer op keer te steunen. Ik wil mijn partij CD&V niet verloochenen en haat mijn collega’s zeker niet. Politiek en vriendschap of familie wil ik zeker scheiden”, besloot Deprez.

De gemeenteraad legt 5 bezwaarschriften van buurtbewoners naast zich neer en geeft dus de steun aan de trage weg tussen Ooigem en Bavikhove. (NVR)