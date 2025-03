Dentergem wil met aankoop pand bocht Wakkenstraat en Kouterweg verkeersveiliger maken

De gemeente Dentergem wil de bocht van de Wakkenstraat en Kouterweg in Markegem op termijn verkeersveiliger maken. De kans bestaat dat ze daarvoor een pand op de hoek van die straten volledig of deels moet aankopen.

Daarvoor werd op de gemeenteraad alvast een princiepsbesluit van een onroerend goed goedgekeurd. Raadslid Aniek Vande Velde (Focus8720) herinnerde de aanwezige raadsleden er aan dat ze dezelfde kwestie in maart 2021 al eens op de raad had aangekaart. “Naar aanleiding van de te koopstelling van diezelfde woning in die periode vroeg ik toen of het interessant zou zijn om die woning aan te kopen om te bekijken of we op die manier de verkeersveiligheid zouden kunnen verbeteren”, zegt ze. “Toen klonk het dat door die bocht de snelheid er sowieso goed beperkt was en dat er daar weinig ongevallen gebeuren. Het kwam er op neer dat het daar zodanig gevaarlijk is dat je er wel traag moet rijden. De burgemeester zei toen dat het gebouw mogelijk op de erfgoedlijst stond en dat de rooilijn eventueel diende te worden nagegaan. Ik zie nu, vier jaar later, dat op dezelfde vraag nu wel bevestigend wordt geantwoord. Wat is het gewijzigd inzicht bij de meerderheid?”

Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) zegt dat er met de toen toegekende bouwvergunning toch het één en ander kon gedaan worden op vlak van verkeersveiligheid. “Alleen kreeg dat dossier plots een heel nieuwe wending en kwam het bij de provinciale deputatie terecht. Die kende een veel ruimere bouwvergunning toe dan dat wij hadden gegund. Nu biedt men die woning opnieuw te koop aan en ziet men zelf in dat wat ze beoogden in de aanvraag niet haalbaar is. Daarom willen we met kandidaat-kopers rond de tafel zitten om iets te bekomen rond verkeersveiligheid. We moeten van die weg nu ook geen autostrade maken, maar nu de situatie zich voordoet willen we de kans grijpen om het te kopen. We weten nog niet of het om een beperkte verwerving zal gaan of niet. We hebben niet het hele stuk grond nodig. Ofwel kopen we het wel volledig en verkopen we wat we niet nodig hebben opnieuw ofwel verwerven we slechts een deeltje. Dat weten we pas eens we de besprekingen zullen opstarten”, besluit hij.