Dentergem stelt renovatie cc Hondius uit, maar investeert wel in kinderopvang en tekenacademie

De energiecrisis heeft ook gevolgen voor bepaalde investeringen in de gemeente Dentergem. Zo belandt de aanpak van cultuurcentrum Hondius op de lange baan, net als de doortocht in Wakken. Tot ergernis van de oppositie, die de verouderde infrastructuur en een gebrek aan een totaalvisie hekelt. Volgend jaar gaat er wél geld naar een nieuwe tekenacademie en buitenschoolse kinderopvang.

“Ook wij voelen de gevolgen van de energiecrisis, de stijgende lonen en (bouw)prijzen”, vertelt schepen van FinanciënCharlotte Vandemoortele. “Dat heeft budgettaire gevolgen voor de gemeente, maar desondanks zijn we erin geslaagd een begroting in evenwicht af te leveren. De keerzijde is dat we bepaalde projecten moeten uitstellen.”

Externe partners en procedures

“De reden is dat we als gemeente afhankelijk zijn van externe partners en procedures, zoals bij de aanleg van fietspaden tussen Meulebeke, Oostrozebeke en Dentergem en rioleringswerken in de Meulebekesteenweg vanuit het centrum van Dentergem.”

“Ook het dossier van de doortocht in Wakken, met het vernieuwen van het wegdek en een nieuwe riolering verschuift in de tijd, net als het verbouwen van de A-vleugel van woon-zorgcentrum Samen in Wakken. Nadat het rusthuis zijn nieuw gebouw in gebruik neemt, komt die leeg te staan en verhuist onder andere de bib naar die locatie.”

Extra onderhouds- en nutskosten

Ook de langverwachte renovatie van cultuurcentrum Hondius, waar nu nog bovengenoemde bib onderdak vindt, wordt op de lange baan geschoven. Dat leidt tot frustratie bij oppositiepartij Focus8720. “Het Hondiuspark is immers grandioos verouderd”, menen Joke Vandemaele en Aniek Van de Velde.

“Er waren reeds in 2018 renovatieplannen. Er werd toen een architect aangesteld én er werden kosten gemaakt, maar door ‘administratieve rompslomp’ werd alles toen uitgesteld. Vier jaar later krijgen we nu te horen dat er nog eens uitstel is. Daardoor zullen er de komende jaren ongetwijfeld extra onderhouds- en nutskosten bijkomen en dit is overigens niet het enige verouderde gebouw. Denk maar aan het JOC of zaal PAX. We blijven ook herhalen dat het een gemiste kans is dat de Hondiussite niet als totaalplaatje wordt aangepakt om er een prikkelende belevingssite van te maken.”

Renovatie of nieuwbouw

De keuze voor een renovatie dan wel nieuwbouw voor Hondius wordt in de volgende legislatuur gemaakt, laat burgemeester Koenraad Degroote weten. “Kiezen we toch voor een masterplan op die site, dan rijden we onszelf hopeloos in de prak”, meent hij. “Het rusthuis is nu nog één grote werf. Nog een werf daarbovenop zou te veel van het goede zijn.”

Volgend jaar investeert Dentergem wel in twee andere grote projecten: de bouw van een nieuwe kinderopvang in de Markegemstraat in Wakken, waarvoor het voormalig pand De Kaasbol is aangekocht. De tuin van dat pand grenst aan basisschool De Wegwijzer. De kinderopvang bevindt zich nu nog in een gebouw van WZC Samen, maar dat verdwijnt op termijn door de werken op de site.

Tekenacademie en speelpleintjes

“Verder trekken we ook geld uit voor een nieuwe tekenacademie, op 200 meter van de oude stek”, weet de burgemeester. “Er was al langer plaatsgebrek en daar komen we nu aan tegemoet. We combineren dit project met een woonst en ook de oude stek wordt tot woning omgebouwd.”

Verder gaat er 75.000 en 85.000 euro naar het vernieuwen van speelpleintjes aan Hondius in Wakken en in Dentergem. Er gaat ook geld naar het opfrissen van het skatepark, een overdekte fietsenstalling en een half miljoen euro naar het inrichten van een voetbalplein in Dentergem met kunstgras.

Varen op de Mandel

Voor het project Varen op de Mandel, in het kader van het creëren van recreatieve hotspots langs de rivier, trekt de gemeente nog eens 82.000 euro uit. Voor de uitbouw van een school voor buitengewoon onderwijs op de oude site van rusthuis Mariaburcht trekt de gemeente volgend jaar budget uit voor digitale borden, laptops en de aanpassing van lokalen.

Er komt ook camerabewaking aan de ontmoetingscentra en andere publieke plaatsen. Daarvoor trekt de gemeente tot en met 2024 jaarlijks 24.000 euro uit. De vernieuwing van de fietspaden op de Markegemsesteenweg kost 320.000 euro, de aanleg van riolering en een nieuw wegdek nog eens 650.000 euro.

Oppositie

De oppositie hekelt verder dat het kostenplaatje voor de verbindingsweg tussen de Gottem- en Statiestraat de pan uitrijzen. “Er werd geen enkele subsidie ontvangen omdat de overheid niet gelooft dat het zwaar verkeer voldoende zal worden geweerd”, aldus Aniek.

“De plannen en route zijn gewijzigd om tot enig nut te komen. De kostprijs ligt intussen rond de één miljoen euro, onder meer door extra archeologische opgravingen en significant gestegen kosten van de aanleg zelf. Weinig doordacht en daar moeten inwoners niet voor opdraaien. De cijfers voor Dentergem kleuren dit jaar rood. Vooral door de grote verliezen van het failliet van de Optima-bank (waar Dentergem 1,3 miljoen euro verloor, red.), maar ook de energiecrisis toont haar sporen.