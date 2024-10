Delphine Martin (N-VA+Trots) is nieuw in de gemeenteraad van Lendelede: “Nu voel ik me volledig klaar voor de politiek”

Delphine Martin (34) is de vrouw van Brent Lesaffre en de mama van Eléonore. Ze is samen met Brent bestuurder van Elektro Lesaffre en werkt nog deeltijds als management assistant bij Publius advocaten.

“Ik wou iets meer stemmen halen dan de 262 die ik in 2012 als 22-jarige behaalde. Ondanks de afschaffing van de stemplicht kreeg ik toch 305 voorkeurstemmen. Zes jaar terug was ik niet ‘matuur’ genoeg om in de politiek te gaan en was ook net bevallen. Maar nu voel ik er mij volledig klaar voor. Door mijn opleiding als orthopedagoge en maatschappelijk werker heb ik een brede interesse voor sociale zaken. Door mijn werk bij Publius is er interesse in alles wat met omgeving en algemene veiligheid te maken heeft.”