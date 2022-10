Delegatie van actiecomité “GEEN KNIK IN DE DRIEKERKENSTRAAT!” voert vredige protestactie voor de gemeenteraad

Voor de gemeenteraad van 10 oktober overhandigde een delegatie van het actiecomité, met zowel mensen uit zowel Marke en Bissegem, een petitie met een 1300-tal handtekeningen aan schepen Axel Weydts. Vooral de knip op het einde van de Driekerkenstraat, ter hoogte van de brug en autogroep Bartier, stoot op protest.

Er zal eenrichtingsverkeer gelden waardoor je enkel van Bissegem naar Marke kan rijden, maar niet omgekeerd. Dan moet men rijden via de Ring. Het stadsbestuur kiest daarmee voor meer verkeersveiligheid, maar de knip wordt door buurtbewoners gezien als een te drastische en onnodige maatregel.

“We willen vooral onze ontgoocheling uiten naar meneer Weydts toe over de manier waarop de knik doorgevoerd is. Er waren wel een aantal overlegmomenten ná de beslissing, maar dat vinden we niet oké. We willen dat die procedure herzien wordt”, zegt woordvoerder Koen Theys.

Er is een moment van overleg en een moment van beslissen, en besturen is beslissen

Tijdens de gemeenteraad wees raadslid Vanhoenacker het stadsbestuur erop dat er, gezien de opkomst en de verzamelde handtekeningen, blijkbaar geen draagvlak is bij de inwoners en het aangewezen is om opnieuw rond de tafel te zitten met deze mensen. Een verzuchting voor Axel Weydts: “Wij hebben al uren, dagen, avonden, nachten samengezeten met actiegroepen, met stuurgroepen, met adviesgroepen over die knip in Bissegem. Er is op vandaag geen enkel nieuw element bijgekomen. Er is een moment van overleg en een moment van beslissen, en besturen is beslissen. Wij hebben beslist dat er een halve knip komt en we zullen die beslissing aanhouden in functie van meer leefbaarheid en verkeersveiligheid voor Bissegem en de schoolomgeving.”