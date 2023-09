Definitieve vaststelling van Gemeentelijk RUP Dadipark

De gemeenteraad keurde de definitieve vaststelling van het Gemeentelijk RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Dadipark goed. De volgende stap is het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Het kwam tot een lange discussie. Fractieleider Ward Gillis (PRO) was niet mals in zijn conclusie. “Er waren tijdens het openbaar onderzoek bezwaren, maar die werden aan de kant geschoven wegens een aantal eisen van de eigenaars van de gronden, de nv Dadipark”, aldus Gillis. “Het is mooi om te zien wie de winnaar is van het project.”

Compenseren

PRO stemde tegen, NVA Plus onthield zich. Ward Gillis verwees naar enkele adviezen van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro). “Wat het bomenbestand betreft, maak ik me zorgen om de waardevolle bomen van meer dan honderd jaar oud. Die staan op gronden die niet van de gemeente zijn”, zegt hij. “We vinden het spijtig dat die gronden niet worden overgedragen aan de gemeente. Ik hoop dat die eeuwelingen ter hoogte van De Touwladder blijven staan. We weten allemaal dat het niet gaat lukken om die oude bomen te verplaatsen. Ze gaan sowieso afsterven. Ik hoop dat we allemaal het gezond verstand hebben om, wanneer er een aanvraag komt, dat te weigeren.”

“Als die oude bomen worden verplaatst, dan moet dat worden gecompenseerd niet door één, maar door een aantal nieuwe bomen”, aldus schepen Sherley Beernaert (STERK). “In het advies staat ook dat de waarde van de bomen moet worden bepaald door een boomdeskundige die wordt aangesteld door de aanvrager, de nv Dadipark dus.”

Indoorspeelplein

Gillis drong aan op een dubbele check voor de bepaling van de waarde. Een heel aantal bezwaren gaan over de ontwikkelvelden die recreatie toelaten. De Gecoro vroeg om de indooractiviteiten in de ontwikkelvelden te beperken tot laag dynamische activiteiten. Het RUP voorziet de mogelijkheid voor bijvoorbeeld padel en een indoorspeelplein. “Een indoorspeeltuin zal meer volk aantrekken en zijn impact hebben op het verkeer”, aldus Gillis.

Het schepencollege volgde het advies van de Gecoro niet. “Er is nergens een definitie van laag dynamische en hoog dynamische activiteiten”, merkt schepen Beernaert op. “Wat zijn daarvan de criteria”, aldus Gillis. “Het gaat om het ontwikkelingsveld achter de bouwzone. Dit is een zoveelste toegift naar de eigenaar. Bedoeling was om op de gronden een landschapspark aan te leggen, met centraal de natuur, waterbuffering en waterbeleving en hebben we totaal iets anders gekregen.” “Het is een heel mooi project en het zou jammer zijn dat we het hypothekeren”, zegt de bevoegde schepen. “De aanleg van een bufferbekken moet voorkomen dat de inwoners van Dadizele met hun voeten in het water staan, zoals enkele jaren geleden.”

Er is een openbaar onderzoek geweest en uiteindelijk is er een verruiming van de voorschriften gekomen. Ward Gillis pleit voor een nieuw openbaar onderzoek. “Als er iemand hogerop gaat en beroep aantekent, dan kan het dat de plannen worden afgeschoten”, zegt Gillis. “Tijdens het openbaar onderzoek werden andere dingen voorgelegd en dus klopt dat niet.”

Vijf bouwlagen

Er komen woongelegenheden en dat kwam nu nogmaals ter sprake. Het komt tot een bezettingsgraad van 40 procent, de eigenaars vroegen 70 procent. “We komen uit op maximaal 500 vierkante meter bebouwing”, zegt Gillis. “Door de nv Dadipark werd meer gevraagd. De Gecoro had geadviseerd om vier bouwlagen te voorzien en volgde het standpunt van het schepencollege voor vijf bouwlagen. Drie leden van de Gecoro deelden de bezwaren van de indieners. Er zijn genoeg signalen gekomen dat men niet akkoord ging met vijf bouwlagen.”

Toen hij in de oppositie zat, begon Ward Vergote heel lang geleden met het actiecomité Red het Dadipark en liet het nooit meer los. “Wat toen het geval was klopt nu niet, want de burgemeester is nu de redder van de nv Dadipark. We krijgen geen landschapspark, maar een grote bouwwerf. Het is niet het schepencollege, maar de Gecoro die de bezwaren heeft behandeld”, besluit Sherley Beernaert de lange discussie.