Deerlijk zegt neen tegen bijkomende bedrijventerreinen Nijverheidslaan en Spijkerland

Gemeente Deerlijk geeft negatief advies voor de bijkomende industriezones Nijverheidslaan op de Molenhoek en Spijkerland. Dat zei schepen van Openbare Werken Matthias Vanneste (Open Vld) tijdens de jongste gemeenteraad. Tot grote opluchting van de actiecomités die daar talrijk aanwezig waren.

Spijkerland, Esser en Nijverheidslaan zijn de drie zones in Deerlijk die voor de provincie West-Vlaanderen in aanmerking komen voor het ontwikkelen van extra bedrijfsruimte. Net als het project Nijverheidslaan in de Molenhoek krijgt de zone Spijkerland (goed voor een oppervlakte van 11,6 hectare) de volle lading van de omwonenden. Ze kwamen al bijeen tijdens een informatievergadering en dienden een bezwaarschrift in dat door ruim 400 personen werd ondertekend.