Debat over stadslijst geweerd uit gemeenteraad Ieper: klacht bij gouverneur en kritiek van coalitiepartner

De olifant in de kamer werd amper benoemd tijdens de eerste gemeenteraad sinds de bekendmaking van de Ieperse stadslijst. Een vraag door de oppositie werd onontvankelijk verklaard. Na de gemeenteraad tackelde de ‘verraden’ coalitiepartner met beide voeten vooruit en vertrok een klacht naar de gouverneur.

Op 13 oktober volgend jaar trekken meerderheidspartijen Open Ieper en N-VA met oppositiepartij CD&V naar de kiezer. Coalitiepartner Vooruit valt buiten deze stadslijst. Tijdens de eerste zitting van de gemeenteraad sinds de bekendmaking was maandagavond weinig te merken van deze politieke aardverschuiving.

Een mogelijke reden zat ‘verstopt’ in een interpellatie over het aangekondigde asielcentrum in de stad. “Over de stadslijst had ik vanavond een vraag voorzien, maar die werd niet ontvankelijk verklaard door de voorzitter van de gemeenteraad”, verraste Nancy Six, fractieleider van oppositiepartij IEPER2030.

Intenties schepencollege

“De vragen mogen niet bedoeld zijn om de persoonlijke intenties van de leden van het college van burgemeester en schepenen te kennen. Indien u over dit onderwerp een vraag wil stellen, dan raad ik aan om eerder te polsen naar de impact op het beleid van de stad”, luidde de verklaring van gemeenteraadsvoorzitter Ann-Sophie Himpe (Open Ieper).

In haar vraag over de stadslijst wou Six de voorbije politieke gebeurtenissen vergelijken met tv-programma De Verraders. “Helaas hebben we het hier echter niet over enige vorm van fictie”, klinkt het in de vraag die nooit gesteld werd. “Zelfverklaarde vredesapostelen staken na vijf jaar samenwerking zonder scrupules een dolk in de rug van één van hun coalitiepartners.”

Klare taal

Six had nog enkele concrete vragen voor de burgemeester. “Betreffende de toekomstige sjerp: zijn er afspraken gemaakt dat u, onvoorwaardelijk, uw ambt zal verlengen, zelfs met eventuele tegenvallende persoonlijke voorkeursstemmen? Wat als één van de nieuwe stadslijstpartners beter blijkt te scoren? Betreffende de komende bestuursperiode: kan u garanderen dat alle partners de komende zes jaar wel met een gerust gemoed kunnen aanvatten? Ik denk dat de Ieperse kiezer het respect en klare taal verdient alvorens naar de stembus te gaan.”

Reactie Vooruit

“De vraag van collega Six is wel degelijk relevant”, reageert Philip Bolle, eerste schepen van Vooruit na de gemeenteraad. “Meer zelfs, een agendering op de gemeenteraad is wenselijk zodat de raad zich vrij kan uitspreken over deze bizarre demarche. De aankondiging één jaar vóór de verkiezingen om coalitiepartner Vooruit eenzijdig te dumpen is – behalve bijzonder ondemocratisch – ook politiek riskant. De burgemeester kan blijkbaar moeilijk inschatten welke menselijke dynamiek zoiets teweegbrengt binnen de administratie en het bestuur van de stad. De nieuwe gezamenlijke lijst voor 2024 verenigt bestuur én oppositie, die zich op deze manier zullen presenteren aan de kiezer. De kiezer wordt daarmee grotendeels de kans ontnomen om zich uit te spreken over het beleid van de bestuurders. Als gevolg hiervan zullen mogelijk veel kiezers gedesillusioneerd afhaken en de kiesstrijd aan zich laten voorbijgaan. Dit is volledig in tegenspraak tot de taakstelling van de overheid die erop moet toezien dat de burger op een faire manier kan deelnemen aan het kiesproces.”

Zetels winnen

“Daarnaast wordt het nieuwe ‘project’ voorgesteld als een positief verhaal, daar waar de echte reden honderd procent negatief is”, vindt Bolle. “De burgemeester vreest namelijk – zeer terecht – dat haar krappe bestuursmeerderheid geen meerderheid meer zal halen in 2024 om de eenvoudige reden dat zij haar stunt van 2018 niet meer zal kunnen herhalen en de liberalen slaag zullen krijgen. Door Vooruit in te wisselen voor CD&V ‘wint’ ze vijf zetels, wat theoretisch zou moeten volstaan voor een voldoende bestuursmeerderheid. We spreken dus over plat opportunisme om de burgemeesterssjerp te kunnen houden in plaats van een inhoudelijk project dat goed is voor de stad. Dit soort initiatieven voor eigen profijt verhoogt de aversie van de burger tegenover ‘de politiek’. En geef de mensen maar eens ongelijk.”

Klacht gouverneur

Na de gemeenteraad legde Nancy Six (IEPER2030) klacht neer bij gouverneur Carl Decaluwé omwille van de onontvankelijkheid van haar vraag. “Volgens gemeenteraadsvoorzitter Ann-Sophie Himpe (Open Ieper) mogen er geen vragen gesteld worden over de persoonlijke intenties van de leden van het college van burgemeester en schepenen”, aldus Six. “De voorzitter gaf bovendien raad over wat ik wel kon vragen.”

Six verwijst naar het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. “Daarin is niets te vinden is over het aangehaalde argument van de voorzitter. Ik ben van oordeel dat mijn vragenrecht ontnomen werd en diende daarom een klacht in bij de gouverneur.”

“De bedoeling van een gemeenteraad is dat we vragen beantwoorden, die betrekking hebben op het beleid van onze stad in het belang van de Ieperlingen”, stelt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Het is helemaal niet de bedoeling om daar politieke spelletjes te spelen of politieke vragen op de man af te stellen. Dat is het oordeel van onze voorzitter van de gemeenteraad. Daar beslis ik als burgemeester niet over.”

Ieper nog bestuurbaar?

“Politiek riskant” en “de burgemeester kan blijkbaar moeilijk inschatten welke menselijke dynamiek zoiets teweegbrengt binnen de administratie en het bestuur van de stad”. De verklaringen van Vooruit doen vragen rijzen over de bestuurbaarheid van Ieper. Blijft de huidige coalitie nog een jaar werkbaar tot de verkiezingen? “Ik kan natuurlijk best geloven dat de mensen van Vooruit ontgoocheld zijn en dat het voor hen niet leuk is”, aldus Talpe. “Ik hoop absoluut dat we deze bestuursperiode nog samen in een constructieve sfeer kunnen verder werken, zowel in het schepencollege als in de gemeenteraad. Er zijn nog heel wat projecten die afgewerkt moeten worden. In 2018 hebben we de handen in elkaar geslagen en wat mij betreft doen we de rit uit. In stijl en in het belang van onze stad.” (TP)