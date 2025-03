De Pittemnaren zijn tevreden over de gemeente

Naar aanleiding van een vraag van oppositiepartij NPE tijdens de gemeenteraad van Pittem op maandagavond 3 maart werd een toelichting gegeven over de burgerbevraging die eind vorig jaar werd uitgevoerd. Hieruit bleek dat de Pittem- en Egemnaren over het algemeen tevreden zijn.

Tijdens de variaronde van de gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Andres Vandewalle (NPE) zich af wat de resultaten waren van de in het najaar van 2024 uitgevoerde burgerbevraging. “We weten dat deze zal gebruikt worden als leidraad voor de opmaak van het meerjarenplan voor de lopende legislatuur, maar wat zijn precies de resultaten en welke conclusies kunnen getrokken worden?”

Algemeen directeur Carl Couckuyt had voor de gelegenheid alles gebundeld in een korte uiteenzetting. We kregen te horen dat de bevraging naar 1.200 inwoners verstuurd werd en dat 484 mensen deze ingevuld hadden, wat voldoende is om tot een representatief resultaat te komen. 97% van de inwoners geeft aan dat het in de gemeente aangenaam wonen is, wat een lichte stijging is ten opzichte van de bevraging uit 2019. Ook de tevredenheid over het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur, de wegen, voetpaden en fietspaden is gestegen ten opzichte van 2019. 68% van de ondervraagden is tevreden over de verkeersveiligheid, waarbij de gezinnen met kinderen hier nog een extra inspanning zouden willen.

Openbaar vervoer is pijnpunt

Het verkeer en de mobiliteit worden ten opzichte van de vorige bevraging positiever bevonden, maar het openbaar vervoer is hier wel een valse noot. Meer mensen dan in 2019 verwachten hier van de gemeente een extra inspanning. Er werd ook een bevraging gedaan rond de plannen voor het nieuwe lokaal dienstencentrum en hier gaf onder andere 50% van de bevraagden aan in het dorpsrestaurant te willen gaan eten en te willen deelnemen aan werkshops. Ook de werking van de gemeentelijke diensten, de invoering van het langskomen op afspraak en de online dienstverlening werden positief geëvalueerd. Er werd tenslotte ook gepeild naar wat de prioriteiten voor de komende jaren zouden moeten zijn. Hier stond verkeersveiligheid op één, gevolgd door respectievelijk netheid in de gemeente, een financieel gezond beleid en welzijn en zorg. De rij wordt gesloten door sport en de sportinfrastructuur.