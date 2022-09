De Panne wil komaf maken met schepenen die zich niet inzetten: “Onvoldoende aanwezig is geen schepenwedde”

Schepen Cindy Verbrugge uit De Panne was haar bevoegdheden al kwijt nadat ze vorig jaar met de oppositie geprobeerd had om de macht te grijpen. Nu stapt ze ook uit N-VA waardoor die partij geen stem meer heeft in de gemeenteraad. “Als onafhankelijke schepen wil ik er zijn voor alle inwoners”, motiveert ze haar keuze. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) is het beu. Hij broedt met het schepencollege op een plan om het loon van afwezige schepenen aan banden te leggen. Ook N-VA zelf toont zich niet gewonnen.

Even terug naar de zomer van vorig jaar. N-VA-schepen Cindy Verbrugge, onafhankelijk gemeenteraadsvoorzitter Marc Hauspie en de partij van Ann Vanheste (DAS) met de steun van CD&Vplus wilden met een motie van wantrouwen de macht grijpen in De Panne. Ze hadden de bevoegdheden al netjes verdeeld bleek op een persconferentie. Eén week mocht Vanheste de burgemeesterssjerp dragen. Er kwamen al snel barsten in de nieuwe meerderheid en de motie van wantrouwen werd ingetrokken. Het Plan-b en ACT!E kwamen opnieuw aan zet. Ann Vanheste en Marc Hauspie zijn intussen van het lokale politieke toneel verdwenen maar Cindy Verbrugge bleef op post. De twee meerderheidspartijen hadden haar nochtans alle bevoegdheden afgenomen in de hoop dat ze ontslag zou nemen.

Verbrugge heeft nu beslist om uit N-VA te stappen en als onafhankelijk schepen verder te gaan. “Beslissingen van het college die het welzijn van de Adinkerkenaars en Pannenaars bevorderen, zal ik blijven steunen. Door mij los te koppelen van een partij wil ik alle drempels wegnemen en profileer ik me als ‘schepen van en voor de burger’. Ik stel vast dat onze inwoners, ondernemers en verblijvers nood hebben aan een echt en onbevooroordeeld klankbord bij het bestuur. Ze willen een objectief en neutraal luisterend oor, een persoon die oog heeft voor de man en vrouw in de straat, voor de ondernemers. Plan-b en ACT!E zijn voor elk dossier in de gemeenteraad afhankelijk van de goodwill van iemand uit de oppositie om een meerderheid te vinden. Er is dus slechts een beperkt draagvlak.”

Burgemeester Bram Degrieck reageert scherp op de zet van schepen Verbrugge. “We hadden haar al haar bevoegdheden ontnomen en nu heeft ook haar partij N-VA haar ‘buiten gesjot’. En toch wil ze haar ontslag niet indienen. Er bestaat helaas geen mogelijkheid om een individuele schepen te ontslaan. De procedure ‘motie van wantrouwen’ kan niet. Anders hadden we dat zeker gedaan want van vertrouwen is er geen sprake. Op 80 procent van de schepencolleges is ze niet aanwezig maar ze strijkt wel jaarlijks een schepenwedde van 41.642 euro bruto op. Met de luttele uren die ze het voorbije jaar voor de gemeente heeft gewerkt, komt dat neer op 1.100 euro per uur. Daaraan stellen we op de gemeenteraad van oktober paal en perk door de deontologische code aan te passen. Is een schepen onvoldoende aanwezig op de vergaderingen dan vragen we zijn of haar wedde terug en dat is met terugwerkende kracht.”

Dat N-VA Cindy Verbrugge ‘buiten gesjot’ zou hebben, ontkent N-VA-parlementslid Sander Loones. Hij helpt de partij in De Panne terug op de kaart zetten. “De samenwerking tussen N-VA De Panne-Adinkerke en schepen Cindy Verbrugge is beëindigd. Ze beslist om als onafhankelijk schepen verder te gaan. Ik ben vooral blij dat er nu duidelijkheid is. Wat er vorige zomer is gebeurd in De Panne zie ik niet als een mokerslag voor de N-VA. Er is groeipotentieel voor onze partij. Daarom zullen we ook in De Panne deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing in 2024 met een nieuw gezicht op kop. We hebben een sterke basis met een trouwe achterban. N-VA zal onder eigen vlag zijn voorstellen verdedigen en zijn standpunten tot bij alle inwoners brengen.” (GUS)