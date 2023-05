De Panne onthardt bij heraanleg straten

Op de gemeenteraad stelde schepen Wim Janssens het definitieve ontwerp voor van studiebureau Plantec voor de heraanleg van de Barkenlaan, het Jeanne d’Arcplein en de Toeristenlaan. Opvallend bij dit project zijn de vele groenstroken en waterdoorlatende materialen om een derde van het wegprofiel te ontharden.

Het lokale bestuur heeft de ambitie om De Panne te profileren als gemeente met een duurzaam groenbeleid, gekoppeld aan gerichte acties en campagnes om iedereen te sensibiliseren om zelf een groen steentje bij te dragen.

“Het project voor de heraanleg van de Barkenlaan, het Jeanne d’Arcplein en de Toeristenlaan vond dan ook veel draagvlak bij de bevolking”, zegt schepen Janssens. “De suggesties en de insteken die mensen ons bezorgden op de infomarkt hierover hebben we zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp. De nutsmaatschappijen staan in voor een grondige vernieuwing van de rioleringen, waarbij het vuile water water wordt gescheiden van regenwater, en waar het regenwater ter plaatse kan infiltreren.”

Beplanting

“Ook de waterleiding, elektriciteit, data, glasvezel (door Fiberklaar), de openbare verlichting (armaturen en palen) worden aangepakt. Het bijzondere aan dit project zijn de groenstroken: daardoor kunnen we minstens één derde van het wegprofiel ontharden. Er worden ‘waterpasserende’ materialen gebruikt en alle parkeerplaatsen blijven behouden.”

“De nutsleidingen liggen onder de groenstroken, daarom kunnen er geen bomen staan. Wel zorgen we voor een variatie aan hoge beplanting en bloemrijke groenaanleg. We stimuleren de bewoners om zelf bomen te planten in hun voortuin, en momenteel moedigen we iedereen aan om een steentje bij te dragen zodat De Panne het Kampioenschap Tegelwippen kan winnen!”

Nieuwe rijweg

De Barkenlaan wordt heraangelegd tussen de Koninginnelaan en de Demolderlaan. “Die straat krijgt een nieuwe rijweg maar de kleiklinkers blijven behouden”, legt Wim Janssens uit. “Dat is een mooi voorbeeld van circulair bouwen en zo behouden we ook het karakter en de charme van de straat. Tussen de Demolderlaan en de Ollevierlaan blijft de rijweg in asfalt behouden en de parkeerzone wordt een ‘groenstrook’. In de Toeristenlaan, tussen de Prins Albertlaan en de Meeuwenlaan wordt de rijweg in asfalt heraangelegd en ook daar wordt de parkeerzone een ‘groenstrook’.”

Boom

“Op het Jeanne d’Arcplein blijft het middenplein zoals het is, maar er komt wel een nieuwe afsluiting. De groenzone errond krijgt nieuwe aanplantingen, met platanen die voor schaduw zorgen in de zomer en een gemengde groenblijvende haag met doorkijk. Voor de nieuwe bestrating worden zandkleurige gebakken klinkers gebruikt. De overgang naar de Prins Albertlaan krijgt een nieuwe centrale groenzone met een grote solitaire boom.”

Aan dit project hangt een kostenplaatje van circa 1 miljoen euro (incl. btw), waarvan De Panne 360.000 euro uit het budget voorziet en Aquaduin investeert 640.000 euro. De start van de werken (nutsleidingen en wegen) wordt voorzien in september 2023. “Daarover zullen we later communiceren in functie van de bereikbaarheid en de fasering van de werken”, besluit Wim Janssens.