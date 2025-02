“De komende maanden wil ik veel luisteren en leren”: Bruno Lambert aan de slag als eerste schepen in Izegem

De voorbije tien jaar was Bruno Lambert actief als marketing- en PR-manager voor verschillende bedrijven. Nu kan en mag hij de liefde voor zijn stad de komende zes jaar als eerste schepen gaan promoten. Op zijn bord zware bevoegdheden als Openbare Werken en Mobiliteit, Communicatie en Participatie, maar hij ziet de uitdaging helemaal zitten. “Met kleine zaken kan je al een heel groot verschil maken.”

Bruno zette vorig jaar zijn eerste stappen in de lokale politiek, als nieuwe kandidaat bij stadslijst STiP+. “Ik kreeg in het verleden wel vaker de vraag van politieke partijen om me te engageren voor hen, maar toen achtte ik de tijd daar niet rijp voor”, zegt hij. “Maar nu was het momentum er wel. Ofwel kan ik blijven klagen langs de zijlijn of ik steek dit keer mijn nek uit, heb ik tegen mijn gezin gezegd. Bij STiP+ voel ik me thuis omdat we een partij zijn waar politieke kleur niet van belang is. Een ploeg met enkel het vizier op Izegem. Dat zorgde meteen voor een match.”

Op 13 oktober kleurden 886 kiezers het bolletje voor Bruno’s naam en mocht STiP+ zich de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Izegem noemen. “Maar toen volgden uiteraard nog enkele pittige onderhandelingsmaanden. Ik heb daar ook een rol in proberen spelen en heb geprobeerd om met N-VA tot een compromis te komen, maar dat mocht helaas niet baten. Er volgden verwijten over postjespakkerij, terwijl het nu eenmaal moeilijk is ten volle over de inhoud te praten als je niet weet met wie je zal samenwerken.”

“Finaal zijn we met Vlaams Belang in zee gegaan. Als je zelf zegt geen politieke kleur te hebben, moet je op voorhand ook anderen niet uitsluiten. We gaan voor een verhaal van en voor Izegem. Tot nu toe verloopt dat heel goed en ik stel vast dat mijn twee collega-schepenen Sam en Filip van Vlaams Belang harde werkers zijn. Ik heb ook nog geen enkele keer een standpunt van hen gehoord waarbij ik mijn wenkbrauwen fronste.”

Communicatie

De nieuwe bestuursploeg van STiP+ en Vlaams Belang staat intussen een kleine twee maand aan het roer van de stad. Ook Bruno is als eerste schepen – met naast eerdergenoemde bevoegdheden ook zaken als groenonderhoud, grafconcessies, internationale samenwerking, Noord-Zuidbeleid en openbare verlichting als verantwoordelijkheid – goed uit de startblokken geschoten.

“Het zijn zaken die me wel liggen”, zegt hij. “Communicatie en participatie lijken me evident, gezien mijn achtergrond. Voor Openbare Werken en Mobiliteit moet je ook veel kunnen communiceren, zowel met de bevoegde diensten, aannemers als met de mensen die door die beslissingen getroffen worden, dus daarom neem ik dat beleidsdomein graag op mij. Ik ben leergierig en neem graag verantwoordelijkheid op. Ik weet waar ik van kom en wil veel stelen met mijn ogen. Luisteren staat de komende maanden centraal en ik wil veel leren uit dit verhaal.”

“Als je zegt geen politieke kleur te hebben, moet je ook op voorhand anderen niet uitsluiten”

Op korte tijd voerde Bruno al enkele kleinere ingrepen door op vlak van mobiliteit. “Betere signalisatie op de Korenmarkt, de eerste bewonerskaarten in een blauwe of parkerende zone gratis maken en tijdelijke verkeerslichten in de Leenstraat plaatsen”, somt Bruno op. “Het moeten soms geen grote zaken zijn om al een verschil te kunnen maken. Alleen zijn de ingrepen vlug zichtbaar in het straatbeeld, terwijl dat bij andere bevoegdheden minder het geval is.”

“Andere zaken zullen dan weer iets meer tijd vergen, zoals de aanpassing van het circulatieplan. We gaan een mobiliteitsstudie bestellen en het zal natuurlijk even duren voor die resultaten er zijn. Dat wil niet zeggen dat ik daar op ga wachten. Zo had ik recent al overleg met de hulpdiensten wat zij belangrijk vinden bij een eventuele transformatie. Sommige oplossingen klinken makkelijker dan ze zijn, maar we nemen alles onder de loep.”

Digitale transformatie

Ook op vlak van communicatie ligt er wat hem betreft nog veel werk op de stapel. “In onze beleidsvisie lichten we er al enkele zaken uit”, zegt hij. “Zo kijk ik uit naar de uitrol van Project 1780, een grootschalige digitale transformatie van de stad, met een centraal contactpunt en een specifieke communicatiestrategie. We hadden die graag 8870, naar de postcode van de stad, genoemd, maar de overheid liet dat helaas niet toe. Eens we dat uitrollen, gaan we nog vlugger kunnen schakelen.”

Of de eerste schepen intussen nog tijd heeft over andere zaken? “Ik werk nog drie dagen per week voor het Bierkasteel, de rest gaat naar mijn bezigheden voor de stad. Ik blijf dus zeven dagen op zeven actief, maar ik doe het met veel goesting en ambitie. Veel tijd voor hobby’s blijft er niet over, maar ik heb me sinds kort een nieuwe fiets aangeschaft om van en naar het stadhuis mee te rijden. Dat houdt het hoofd ook even fris onderweg”, knipoogt hij.