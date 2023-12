De Haan past meerjarenplan aan: “Gemeente blijft financieel gezond”

Tijdens de gemeenteraad van 21 december werd de aanpassing voor het meerjarenplan goedgekeurd. “Dankzij een goed beleid en de ingebouwde reserves blijft de gemeente financieel gezond en voorziet het huidige bestuur de nodige financiële ruimte voor het toekomstige bestuur”, stelt schepen van Financiën Christine Beirens.

Voor werkings- en personeelskosten – de ‘gewone begroting’ – is er in 2024 een totaalbudget van 35.838.630 euro voorzien. Voor investeringen zoals wegenwerken is er voor het komende jaar een bedrag van 13.135.548 euro ingeschreven. “Dankzij een goed financieel beleid kunnen we de nog steeds stijgende prijzen goed opvangen. We behouden een evenwichtige begroting en kunnen voor de indexatie nog steeds een beroep doen op de reserves die we in de loop van de voorbije jaren hebben opgebouwd”, aldus Beirens.

Verdere investeringen

De gemeente blijft ook het komende jaar nog investeren om de gemaakte afspraken van het bestuursakkoord zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Maar het huidige bestuur wil daarnaast ook financiële ruimte voor het toekomstige bestuur. “De positieve financiële situatie zorgt ervoor dat de komende legislatuur bij de start niet belemmerd zal worden door financiële beperkingen. Dit biedt na de verkiezingen van oktober 2024 mogelijkheden voor verdere strategische investeringen en duurzame ontwikkelingen”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Ook de gemeentelijke dotaties aan de lokale politie en de hulpverleningszone voor de brandweer werden goedgekeurd. Naast een federale toelage, is de gemeentelijke bijdrage de belangrijkste financieringsbron van de lokale politie- en de hulpverleningszone. Deze dotaties worden opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente en elk jaar opnieuw goedgekeurd door de gemeenteraad.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Net als vorig jaar vroegen zowel de politiezone als de hulpverleningszone een stijging in de dotatie, om tegemoet te kunnen komen aan de stijgende personeelskosten ten gevolge van de indexaties. De gemeente is op hun vraag ingegaan en voorziet dus, net als vorig jaar, een verhoging.”

Voor de politiezone Bredene/De Haan voorziet het gemeentebestuur voor 2024 een gemeentelijke dotatie van 5.697.402 euro. In 2023 bedroeg deze toelage 5.441.834,00 euro. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, waaronder ook het brandweerkorps van De Haan valt, krijgt voor 2024 een gemeentelijke toelage van 1.050.199 euro. Dat is een stijging van iets meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar, toen werd 952.115 euro toegekend.