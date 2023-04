Dalilla Hermans blijft coördinator van Brugge Culturele Hoofdstad 2030: “Geen onverdraagzaamheid in onze stad”

Vlak voor de gemeenteraadszitting hielden de CD&V-fractie en het Brugse culturele veld een actie tegen onverdraagzaamheid op de Burg in Brugge. Daarmee hekelden zij de online haatberichten die Dalilla Hermans kreeg, nadat zij aangesteld werd tot trajectcoördinator voor Brugge 2030. Tijdens de gemeenteraad diende Stefaan Sintobin (VB) tevergeefs een motie in om Dalilla af te zetten. Alle andere partijen, ook N-VA, stemden uiteindelijk voor Dalilla.

Awoe ! Awoe! Gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) werd uitgejouwd, toen hij naar het Brugse stadhuis trok. Een paar honderd betogers op de Burg protesteerden tegen het feit dat het oppositieraadslid een motie indiende om Dalilla Hermans te ontslaan als trajectcoördinator voor de kandidatuur van Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2030.

Respect

“Geen racisme. We steunen Dalilla. Respect voor elkaar, ongeacht gender, huidskleur, geloofsovertuiging of beperking. Geen onverdraagzaamheid in Brugge!” De slogans spraken boekdelen. Brugs CD&V-voorzitter Guy Rogissart zei: “Dalilla kwam als beste kandidaat uit een selectieprocedure en is dus gekozen op basis van haar competenties en skills. Een logische keuze!”

Stefaan Sintobin (VB) gaf een bloemlezing van polemische citaten van opiniemaker Dalilla Hermans, hij noemde haar een zwarte raciste, om zijn ideologisch bezwaar tegen haar aanstelling te staven: “Waarom werd zij na een procedure van amper drie weken aanvaard? Waren er andere kandidaten? Wie zat in de jury? Ik eis alle relevante documenten op. Ik verzet mij niet tegen Dalilla Hermans om haar huidskleur, wel om ideologische redenen.”

Bagger

Sandrine De Crom (Open VLD) repliceerde: “Dalilla als beste kandidate uit de selectie gekomen. Daarmee zou de kous moeten af zijn. Bagger en racisme horen niet thuis in een democratisch land. Het is intriest dat iemand op zijn huidskleur wordt aangesproken. Brugge is al eeuwenlang een multiculturele stad, we moeten een vuist maken tegen racisme.”

Pol Van Den Driessche (N-VA) daarentegen zei: “Wie de kandidatuur van Brugge 2030 moet verdedigen, is het gezicht van onze stad en doet dit namens alle Bruggelingen. Die is een cultureel ambassadeur van onze stad. Er moet hierover een debat mogelijk zijn: wie is het meest geschikt voor die functie?”

Onverstandig

“De kandidate die het Brugs stadsbestuur aanstelde deed uitspraken die onverstandig en historisch onjuist zijn. De Antwerpse burgemeester stelde het scherper: als een blanke over zwarten zegt, wat zij zei over blanken, moet hij voor de rechter verschijnen. Kandidaten moet bruggenbouwers zijn. Bepaalde beweringen van Dalilla Hermans beantwoorden niet aan dit criterium. Maar we nemen uiteraard afstand van de racistische opmerkingen en bedreigingen waarvan Dalilla het slachtoffer werd.”

Karin Robert (Groen) vroeg inzage in de selectieprocedure: “Het is belangrijk om helder te communiceren. Negatieve en haatdragende berichten op sociale media door Vlaams Belang en sommige N-VA’ers veroordelen wij. Dit is pure polarisatie. Laat ons Dalilla beoordelen op haar werk!”

Zondebok

Volgens Pascal Ennaert (Vooruit) worden er campagne-spelletjes gespeeld: “Het Vlaams Belang zoekt fictieve zondebokken. Eerst de Walen, dan de sossen, nu de ‘georganiseerde woke-beweging’, die niet eens in onze contreien bestaat. VB zet mensen tegen elkaar op. Alles wat afwijkt van hun conservatief discours wordt bestreden.”

“Dat verwachten we van Stefaan Sintobin die dweept met Poetin en Trump, maar dat N-VA zich ook hiertoe verlaagt is erg. De diversiteit is in onze stad is in opgang, daar gaat Dalilla mee om. Maar er wordt nu door VB en N-VA een karaktermoord gepleegd op deze moedige en mondige vrouw. N-VA gunt Brugge hiermee dus geen kans op die Europese titel in 2030.”

Onverdraagzaam

Doenja Van Belleghem (CD&V) distantieerde zich met klem van elke vorm van onverdraagzamheid: “We moeten respect hebben voor elkaar en voor iedereen, ook al verschillen we van mening.”

Volgens cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) waren er tien kandidaten voor de functie van trajectcoördinator voor Brugge 2030: “Op basis van de motivatiebrief werden vier mensen uitgenodigd voor een gesprek met een jury. Die oordeelde dat Dalilla Hermans de beste kandidate was gezien haar opleiding, netwerk en kennis van de Brugse culturele wereld.”

“Ze moet vanaf 2 mei gedurende twee jaar een centrale rol spelen bij de voorbereiding van ons dossier voor 2030 en zal hiervoor in dialoog gaan met alle Brugse culturele organisaties. Daartoe zal zij nauw samenwerken met de stedelijke cel Cultuurbeleid.”

Sterke vrouwen

“Er is mist gespoten over deze selectie, op deze manier wordt onze kandidatuur voor Brugge 2030 onderuit gehaald en er wordt ten onrechte kritiek gespuit op onze selectieprocedures.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vulde aan: “We waren op 31 maart oprecht trots dat we ons team voor Brugge 2030 mochten voorstellen aan de pers. Twee sterke vrouwen versterken onze cel Cultuurbeleid. Twee weken lang werd tegen Dalilla een haatcampagne opgezet door niet-Bruggelingen via trollen. Leden van het Vlaams Belang waren betrokken bij deze haatcampagne, die als puur racisme kan omschreven worden.”

Pijnlijk

“De voorbije weken waren voor Dalilla Hermans een verschrikking. Het is pijnlijk wat haar is overkomen, ik veroordeel dit ten stelligste: Brugge is een open en verdraagzame stad. We willen een cultureel toekomstverhaal schrijven dat vertrekt vanuit deze waarden. De rijkdom van onze stad is te danken aan de Italianen, Spanjaarden, Italianen en Duitsers die zich hier vestigden.

“Op vandaag leven er mensen met 135 verschillende afkomsten in Brugge, die verscheidenheid zorgt niet voor problemen. Dalilla heeft in 2017 enkele ongelukkige uitspraken gedaan, maar wie is er vrij van zonde? Enkel omdat je het niet eens bent met haar uitspraken, is geen reden om haar af te schilderen als een zwarte raciste! Ik hoop dat we dit dossier vanavond kunnen afsluiten, want er is al veel schade aangericht aan het imago van Brugge. Laat ons vanaf nu allemaal eendrachtig samen gaan voor de kandidatuur van Brugge Europese Culturele Hoofdstad in 2030.”

Stemming

Bij de hoofdelijke stemming, kantten enkel de leden van het Vlaams Belang zich tegen de aanstelling van Dalilla. De motie werd niet weerhouden, ook de N-VA’ers lieten uiteindelijk hun verzet tegen Dalilla varen.