Daan Mostaert is jongste schepen ooit in Lendelede: “Nationale politiek is droom”

Daan Mostaert legde vorige week donderdag op de gemeenteraadszitting in Den Tap de eed af als nieuwe schepen voor de CD&V in opvolging van Pedro Ketels. Hij is voor zover we konden nagaan de jongste schepen die Lendelede ooit kende. “Met voorlopig dezelfde bevoegdheden als Pedro, al kan dat nog veranderen”, zegt hij.

In 2018 nam Daan (23) een eerste deel aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de CD&V. Hij behaalde 536 stemmen en was daarmee rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid. “Ik was toen 20 jaar en het jongste raadslid ooit in Lendelede en mag sindsdien de partij vertegenwoordigen in de Gecoro en de algemene vergadering van Toerisme Leiestreek.”

Chiro

Daan heeft al een diploma rechtspraktijk. “Ik liep drie maanden stage op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) en volg nu een schakeljaar om volgend jaar mijn master nationale politiek te kunnen behalen aan de UGent. Normaal moet ik binnen anderhalf jaar afstuderen. Tot dan zal het pendelen zijn tussen Gent en Lendelede en mijn studies met mijn schepenambt combineren. Gemakkelijk zal dat niet zijn, maar ik ben toch blij dat ik die kans krijg en ervaring kan opdoen bij de collega’s schepenen. En als het nodig zou zijn, kan ik desnoods nog mijn studies over een langere termijn spreiden.”

Daan was altijd heel actief in het verenigingsleven. “Ik speelde bij FC Lendelede, maar zette dat nu even op pauze. Ik was 14 jaar lid van Chiro Sint-Nico, lid van Jeugdhuis Skalul, 5 jaar monitor op de speelpleinwerking Jakkedoe en lid van de Fietsersbond. En ik volgde het volledige traject woord en toneel aan Art’Iz.”

Bevoegdheden

“Al op mijn 17de was er bij mij interesse om aan politiek te doen, tenminste als ik daartoe de kans kreeg. Op mijn 18de werd ik lid van de CD&V en twee jaar later waren er mijn eerste gemeenteraadsverkiezingen. Dat het zo snel zou gaan, wist ik uiteraard ook niet toen ik eraan begon. Maar ik wist wel dat het de bedoeling en bewuste keuze van de partij was om bij die verkiezingen de verjonging door te voeren in de gemeenteraad en het schepencollege. Met Liese en mezelf is dat nu ook het geval.”

Daan kreeg dezelfde bevoegdheden als Pedro Ketels. “Die van eerste schepen uiteraard niet. Dat mandaat gat naar Bernard Fonteyne. Maar die bevoegdheden kunnen eventueel nog veranderen. Mijn motivatie om in de gemeentepolitiek te stappen? Als ik via de politiek een steentje kan verleggen, ook al is het maar een kiezelsteentje, dan ben ik gelukkig.” Hij sluit niet uit dat hij later in de nationale politiek stapt. “Maar dat is een droom maar voorlopig nog niet aan de orde. Nu eerst het gemeentebeleid helpen uitbouwen”, besluit hij.

