Contract met parkeerbedrijf zadelt Wervik op met verlies van 15.000 euro

Het contract met het parkeerbedrijf Parko uit Kortrijk leidt voor de stad Wervik tot een jaarlijks verlies van maar liefst 15.000 euro. Het is zeer de vraag of het contract zal worden vernieuwd. Kortparkeren in de blauwe zone is gratis maar wie zijn parkeerschijf niet legt, riskeert een verkeersbelasting van dertig euro.

Tijdens de gemeenteraad vroeg Bert Verhaeghe (Team 2030) wat voor de stad de plannen zijn met Parko waarvoor de stad jaarlijks 15.000 euro betaalt. “We hebben andere pistes in gedachten”, aldus schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). “We doen het in de toekomst deels met eigen personeel of in samenwerking met een aangrenzende gemeente (Menen werkt samen met Vinci Park, red). Parko is voor ons na aftrek van alle kosten voor de verwerking en rekening houdend met de inkomsten uit boetes verlieslatend. Parko komt twee halve dagen per week, telkens met twee parkwachters. We betalen een dubbele personeelskost voor evenveel controles.”

Dat Parko komt controleren met twee parkwachters heeft zijn reden want er was destijds agressie tegen een parkwachter en sindsdien stuurt Parko na overleg met de directie en vakbonden twee parkwachters tegelijk. “Met de inning van de retributies wordt de inzet van personeel niet terugbetaald”, zegt Tom Durnez.

“Dat is toch wel straf”, reageert fractieleider Sanne Vantomme (N-VA). “Door het contract met Parko werden de retributies verdubbeld van 15 naar 30 euro en is dan ten laste van de burger.”

Het contract met Parko werd afgesloten toen Vooruit een meerderheid vormde met de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project (Team 2030 werd de nieuwe naam, red). Ondertussen kwam het tot een bestuurswissel. “Controles door eigen personeel laten doen, gaat niet lukken”, oordeelt gewezen schepen van Mobiliteit Bart Pynket (Team 2030). “We zijn met Parko in zee gegaan omdat er geen andere optie was.”

Nog opmerkelijk: Tom Durnez noemt zich een ‘koele minnaar’ van Parko. “Het kost altijd maar meer en meer en het betaalt zichzelf niet terug”, zegt hij. “Er zijn te weinig controles en dat blijkt ook uit de cijfers.” (EDB)