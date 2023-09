CONTENT wil meer onderzoek naar PFAS-vervuiling rond stortplaats Silvamo

CONTENT heeft een opmerkelijk punt toegevoegd aan de agenda van de Kortemarkse gemeenteraad. Al meteen na twee maanden zomerbreak werd er in Kortemark weer druk gepolitiekt over het beruchte Silvamo-stort.

“Vzw Climaxi liet het bloed analyseren van twintig Kortemarkenaren die in een haard van PFAS-vervuiling wonen, in samenwerking met vzw Leefbaar Groot Kortemark”, aldus raadslid Tim De Weerdt. “Amper vier deelnemers hadden een waarde lager dan de toegelaten norm in het bloed. Er was ook een verschil tussen mensen die recenter in Kortemark zijn komen wonen ten opzichte van bewoners die al langer in Kortemark wonen. Hoe langer je in Kortemark woont, hoe meer PFAS in het bloed. Daarnaast hebben inwoners die eieren van eigen kippen eten, meer PFAS in het bloed. Dat kan wijzen op verontreinigde grond of verontreinigd grondwater. Dit vraagt vanzelfsprekend om meer onderzoek.”

Kosteloze analyse

“Daarom vragen wij dat het gemeentebestuur zou instaan voor een kosteloze analyse op de aanwezigheid van PFAS in het grondwater en bloedanalyse voor mensen die in een straal van één kilometer rond de site van stortplaats Silvamo wonen. Wij vragen ook aan de gemeente om een plan op te maken zodat de buurtbewoners deftig geïnformeerd en gesensibiliseerd kunnen worden. Na afloop volgt een rapportering van de bevindingen en we willen dat het gemeentebestuur dit rapport terugkoppelt naar alle inwoners van Kortemark.”

“Ons voorstel is positief onthaald door de coalitie”, zei De Weerdt na de raad. “We hebben er veel werk in gestoken en ik denk dat iedereen beseft dat dit dossier enkel de simpele waarheid betreft en geen politiek spel is.”

“Het schepencollege zal alles bekijken, want deze week heeft het nog een overleg met Silvamo en het Agentschap Zorg. De kans is echter klein dat deze met testresultaten op de proppen komen, want de cijfers van het grondwateronderzoek, die tegen 15 juli binnen moesten zijn, zijn er nog altijd niet.”

“Ofwel beslist het college om na het overleg initiatief te nemen, ofwel wacht het tot de volgende raad. Alles wat het beslist te doen en in de lijn van ons voorstel ligt, mag het van mij zo snel mogelijk uitvoeren”, zei Tim De Weerdt tot slot. (Jeffrey Dael)