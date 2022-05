Contacten gelegd voor optimale spreiding geldautomaten in Roeselare, beslissing nog niet genomen

Tegen eind 2024 komen ruim 2.000 nieuwe gemeenschappelijke geldautomaten in ons land. Waar die zullen komen, ligt nog niet vast. De stad vraagt alvast een optimale spreiding.

“Er staan acht geldautomaten in Roeselare centrum, een in Beveren en een in Rumbeke. In Oekene, Beitem en ook bv. ter hoogte van de Brugsesteenweg zijn er geen”, klinkt het bij Liselot De Decker. “We merken dat banken geen automaten meer bijzetten maar er integendeel wegnemen.”

“Batopin, de samenwerking tussen KBC/ING/Belfius/BNP zal tegen eind 2024 zo’n 2.240 nieuwe, gemeenschappelijke geldautomaten plaatsen op 750 zorgvuldig uitgekozen locaties in het land. Ook andere banken (Crelan/AXA/Argenta/VDK/Bpost) zijn een samenwerking aan het opzetten.”

Goede spreiding

“Ik wil aan het college vragen om pro-actief te informeren bij de aanbieders welke plannen voor onze stad al bekend zijn. Willen we erop aandringen mee aan tafel te zitten bij de bepaling van de locaties? Een goede logische spreiding zal belangrijk zijn dus ook in Beveren, Beitem, Oekene en Rumbeke zijn geldautomaten praktisch. Graag uw visie hierover.”

“We delen uw bezorgdheid, een goede lokale spreiding van geldautomaten is belangrijk. Al ligt de beslissing niet lokaal. Wat we wel kunnen doen is onze bezorgdheid uiten. We hebben al de nodige contacten gelegd en gedefinieerd wat waar een goede plaats zou zijn”, aldus burgemeester Kris Declercq.